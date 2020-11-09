الخزانة الأمريكية: أمريكا تفرض عقوبات مرتبطة بسوريا تستهدف أفرادا وكيانات منها شركات تعمل في النفط

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الاثنين، أن أمريكا فرضت عقوبات مرتبطة بسوريا تستهدف أفرادا وكيانات منها شركات عاملة في قطاع النفط.

وأفاد موقع وزارة الخزانة الأمريكية على الإنترنت بأن الولايات المتحدة فرضت الاثنين عقوبات تتعلق بسوريا على ثمانية أفراد و11 كيانا من بينهم شركات متورطة في قطاع النفط.

وكان البيت الأبيض أعلن بوقت سابق أن الولايات المتحدة ستواصل سياسة العقوبات ضد سوريا لزيادة الضغط الاقتصادي والسياسي على دمشق.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكيناني في يوليو الماضي، إن "العقوبات الجديدة، ستكون جزءا من الحملة المستمرة للضغط السياسي والاقتصادي الهادف إلى حرمان نظام الرئيس السوري بشار الأسد من الموارد التي يستخدمها في الحرب على الشعب السوري"، حسب تعبيرها.

وأكدت أن "الإدارة الأمريكية لا تزال ملتزمة بتسوية سياسية طويلة الأمد في سوريا، وعلى نظام الأسد ورعاته أن يعترفوا بأن الحل السياسي هو الآلية الوحيدة القابلة للحياة لإنهاء النزاع السوري بطريقة سلمية".

المصدر: رويترز