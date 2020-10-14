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"تويتر" يغلق الحساب الشخصي للسكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض

أخبار العالم

Reuters
المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكناني
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أعلنت شركة "تويتر"، أنها أغلقت الحساب الشخصي للسكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كايلي ماكناني، بسبب انتهاكها قوانين منصة التغريدات القصيرة.

وأشارت منصة التواصل الاجتماعي، إلى أن ماكناني نشرت تغريدة تتعلق بقضية تخص المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن وابنه هانتر، قبل الانتخابات الرئاسية المزمعة في الثالث من نوفمبر المقبل، بهدف التأثير على النتائج.

وكانت "تويتر" و"فيسبوك" قد حظرتا نشر مقال لصحيفة "نيويورك بوست" تعلق باتهامات وجهت لنجل بايدن في التدخل بشؤون أوكرانيا، عندما كان والده يشغل منصب نائب الرئيس الأمريكي باراك أوباما.

المصدر: RT

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