المعارضة البيلاروسية: نريد جعل رأينا مسموعا في روسيا

أعلن مجلس التنسيق للمعارضة البيلاروسية عن اهتمامه بنقل موقفه إلى روسيا، داعيا موسكو إلى دعم "الحوار السياسي الحقيقي" في بيلاروس.

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وجاء في بيان أصدره مجلس التنسيق على موقعه الإلكتروني: "من الأهمية بالنسبة لنا أن يكون رأي الجزء الجسيم من المجتمع البيلاروسي مسموعا ومأخوذا بعين الاعتبار في روسيا. لا شك في أن موقف شركائنا وحلفائنا على صعيد السياسة الخارجية مهم بالنسية للشعب البيلاروسي ومستقبل بيلاروس ومستقبل العلاقات البيلاروسية الروسية".

وتابع البيان أن "الدعم المخلص (من قبل روسيا) للحوار الحقيقي - وليس الزائف - بين مختلف القوى السياسية داخل البلاد سيساعد في إعادة الوضع في بيلاروس إلى طبيعته في أسرع وقت ممكن وتطوير العلاقات بين بيلاروس وروسيا".

وشدد مجلس التنسيق على أنه لم يتطلع أبدا إلى الإضرار بالعلاقات بين مينسك وموسكو، مؤكدا دعمه لـ "تطوير العلاقات البيلاروسية الروسية في كافة المجالات".

وجرى تشكيل مجلس التنسيق في 14 أغسطس الماضي، بمبادرة من المرشحة السابقة في الانتخابات الرئاسية البيلاروسية، سفيتلانا تيخانوفسكايا، التي رفضت الاعتراف بنتائج الاقتراع الذي فاز به، وفقا للجنة الانتخابات المركزية، الرئيس الحالي ألكسندر لوكاشينكو بعد حصوله على 80% من الأصوات.

وفتحت النيابة العامة البيلاروسية ملفا جنائية ضد المجلس، الذي أعلن أن هدفه هو ضمان انتقال السلطة في البلاد، وذلك بتهمة نشر دعوات علنية إلى اغتصاب السلطة. ويدعو مجلس التنسيق أنصار المعارضة إلى مواصلة الاحتجاجات (التي بدأت في العاصمة مينسك ومدن بيلاروسية أخرى فور إعلان نتائج الانتخابات في 9 أغسطس)، إلى أن توافق السلطة على إجراء انتخابات جديدة.

وتزامن صدور بيان المجلس مع وصول الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، إلى منتجع سوتشي الروسية لإجراء لقاء وجها لوجه مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين.

المصدر: تاس