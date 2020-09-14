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بوتين ولوكاشينكو يبدآن مباحثاتهما في سوتشي

بوتين ولوكاشينكو يبدآن مباحثاتهما في سوتشي

أخبار روسيا

بوتين ولوكاشينكو يبدآن مباحثاتهما في سوتشي
Sputnik Sergey Guneev
الرئيسان الروسي، فلاديمير بوتين، والبيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو - أرشيف
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قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والبيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو بدءا في محادثاتهما في سوتشي الروسية.

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وأشار بيسكوف، لوكالة "نوفوستي" إلى أن اللقاء لا حدود زمنية مقررة له.

وسابقا اليوم، حطت طائرة الرئيس البيلاروسي في مطار مدينة سوتشي، في أول تنقل للوكاشينكو إلى خارج بلاده بعد فوزه، مطلع أغسطس الماضي، بالانتخابات الرئاسية.

وعلم سابقا أن الرئيسين سيجريان لقاء "وجها لوجه" لبحث الجوانب المحورية من تطور العلاقات بين الدولتين المتحالفتين، والشراكة الاستراتيجية بينهما.

ويتوقع أن يركز اللقاء على آفاق التكامل بين روسيا وبيلاروس في إطار الدولة الاتحادية وأبرز المشاريع المشتركة في المجالات التجارية والاقتصادية والثقافية والإنسانية، وكذلك المشاريع في مجال الطاقة.

ومن غير المخطط لتوقيع وثائق رسمية أو عقد مؤتمر صحفي مشترك في ختام اللقاء.

وكان الرئيس البيلاروسي أعلن سابقا أنه ينوي أن "يضع النقاط على الحروف" بشأن بعض القضايا الحساسة في العلاقات بين موسكو ومينسك.

المصدر: نوفوستي

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