أردوغان: الدول الغربية تدعم التنظيمات الإرهابية التي تنفذ هجمات في تركيا (فيديو)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، إن الدول الغربية تدعم التنظيمات الإرهابية التي تنفذ هجمات في تركيا.

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وأكد أردوغان في كلمة إثر اجتماع حكومي، أن هناك قوى قوى داخلية تدعهما قوى خارجية تحيك المؤامرات ضد تركيا.

وتابع قائلا: "إن اليونان هي من تحيك المؤامرات ضد تركيا وتعكس القوانين والأعراف الدولية"، مشددا على أنها "ستدفع الثمن".

وأفاد بأن اليونان "زجت نفسها" في فوضى لا تستطيع الخروج منها إثر إعلانها "إخطار نافتكس" شرقي المتوسط.

وأوضح أن من سيقف أمام الأتراك "سيدفع الثمن" لأن تركيا تتحرك "وفق القوانين والأعراف الدولية"، مؤكدا إصرار أنقرة على الوصول إلى أهدافها.

وبين أردوغان أن تركيا واضحة وليس لديها ازدواجية في المعايير مثل الدول الغربية.

يحدث الآن | كلمة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان عقب اجتماع الحكومة



https://t.co/OFo1mjqw1c — TRT عربي (@TRTArabi) August 24, 2020

المصدر: وسائل إعلام تركية