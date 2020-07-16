الصين تدعو وزير الخارجية الأمريكي لزيارة شينجيانغ

أكدت الصين اليوم الخميس أنها لا تسعى لتحدي الولايات المتحدة أو أن تحل محلها، ودعت واشنطن إلى النظر إليها بموضوعية والعودة إلى المنطق السليم في سياساتها تجاه بكين.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينغ للصحفيين في إفادة صحفية إن الولايات المتحدة إذا اعتقدت أن كل ما تفعله الصين يمثل تهديدا، فإن مثل هذا النهج سيتحول إلى حقيقة.

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ودعت أيضا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو للحضور إلى الصين وزيارة شينجيانغ شمال غرب البلاد، ليرى بنفسه عدم وجود انتهاكات لحقوق الإنسان ضد أقلية الأويغور المسلمة في المنطقة.

وفرضت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، عقوبات جديدة ضد الصين تستهدف 4 مسؤولين رفيعي المستوى ومؤسسة أمنية في إقليم سنجان ذاتي الحكم ( شينجيانغ) بسبب "انتهاكات حقوق الإنسان".

وكان كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ في الكونغرس الأمريكي، قد أقر في مايو الماضي، مشروع قانون يسمح بفرض عقوبات على مسؤولين صينيين يعتبر أنهم يقفون وراء اضطهاد الأويغور والأقليات المسلمة الأخرى في إقليم سنجان ذاتي الحكم، حيث تم، حسب بيانات الأمم المتحدة، نقل أكثر من مليون مسلم إلى مخيمات خاصة أقامتها السلطات.

المصدر: رويترز