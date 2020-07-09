الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة تستهدف الصين بسبب قضية سنجان

فرضت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، عقوبات جديدة ضد الصين تستهدف 4 مسؤولين رفيعي المستوى ومؤسسة أمنية في إقليم سنجان ذاتي الحكم بسبب "انتهاكات حقوق الإنسان".

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وقالت وزارة المالية الأمريكية، في بيان، إن العقوبات تم فرضها على عضو المكتب السياسي للجنة المركزية بالحزب الشيوعي الصيني، سكرتير لجنة الحزب في إقليم سنجان، تشين تسوانغو، وسكرتير الحزب لإدارة الشؤون الأمنية المحلي، خو ليوتزون، ونائب رئيس حكومة الإقليم، فان مينشان، وأحد القياديين الحزبيين المحليين، تشو خايلون.

كما تستهدف العقوبات الجديدة، التي تم فرضها في إطار "قانون مغنيتسكي العالمي" الخاص بمعاقبة "انتهاكات حقوق الإنسان"، مكتب إدارة الأمن العام في إقليم سنجان ذاتي الحكم.

وتشمل هذه الإجراءات تجميد كل أصول الأطراف المذكورة والتي تخضع للولاية القضائية الأمريكية، ومنع المواطنين الأمريكيين من خوض الاتصالات العملية معها، وحظر سفرها الولايات المتحدة.

وفي غضون ذلك، أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اتخاذا إجراءات تقييدية جديدة خاصة بمنح التأشيرات للدخول إلى الولايات المتحدة بحق مسؤولين صينيين يعتقد أنهم متورطون في المعاملة غير العادلة في حق الأيغور والأقليات الأخرة في سنجان.

وتأتي هذه الخطوة على خلفية التوتر المستمر في العلاقات بين الصين والولايات المتحدة والذي تصاعد في الأشهر الماضية على خلفية قضايا أخرى عديدة على رأسها جائحة فيروس كورونا وموضوع هونغ كونغ والخلافات التجارية وقضية حقول الطاقة في بحر الصين الجنوبي.

المصدر: وكالات