السفير الأمريكي لدى بريطانيا: حظر لندن لـ"هواوي" يحمي أمنها والتجارة وحقوق الإنسان

رحب السفير الأمريكي لدى بريطانيا وودي جونسون، بقرار لندن حظر مشاركة "هواوي" الصينية في شبكتها لخدمات الهواتف المحمولة بتكنولوجيا الجيل الخامس.

وقال جونسون في تغريدة عبر "تويتر" يوم الثلاثاء، "قرار بريطانيا حماية أمنها القومي عن طريق حظر مشاركة "هواوي" في شبكتها للجيل الخامس هو أيضا انتصار للتجارة العادلة وحقوق الإنسان".

Britain’s decision to protect its national security by banning Huawei from its 5G network is also a win for fair trade and human rights. — Ambassador Johnson (@USAmbUK) July 14, 2020

وأفادت الحكومة البريطانية بأنها لن تستخدم أي معدات اتصال تملكها شركة "هواوي" الصينية لبناء شبكات 5G في البلاد بحلول سنة 2027.

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وقرر مجلس الأمن القومي البريطاني، برئاسة رئيس الوزراء، بوريس جونسون، حظر اقتناء معدات الشركة الصينية اعتبارا من نهاية هذه السنة، كما أمر بسحب جميع معدات "هواوي" بحلول 2027.

وكانت بريطانيا قد فرضت في يناير الماضي قيودا على استخدام معدات "هواوي" في شبكات 5G حتى لا تزيد نسبتها على 35%، بالإضافة إلى إبعادها عن العناصر الحساسة لشبكات الاتصال.

وبحسب "تيلغراف"، فإن المشرعين المحافظين مارسوا ضغطا على رئيس الوزراء بوريس جونسون من أجل الإسراع بالتخلي عن معدات "هواوي" والتخلص منها بحلول 2023.

يذكر أن بعض الدول الغربية، وخاصة الولايات المتحدة، فرضت قيودا على استخدام معدات وتقنيات "هواوي" في شبكات 5G للاتصال، معتبرة أن الشركة تمثل خطرا على أمنها القومي.

وحثت واشنطن حلفاءها الأوروبيين على التخلص من معدات "هواوي"، متهمة شركة تكنولوجيا الاتصالات هذه بأنها تسرب معلومات حساسة للسلطات الصينية، فيما رفضت "هواوي" تلك الاتهامات.

المصدر: وكالات