"هواوي" تعرب عن خيبة أملها إثر حظر مشاركتها في إنشاء شبكات 5G ببريطانيا

قالت شركة "هواوي" التكنولوجية الصينية، إن خطوة الحكومة البريطانية بحظر المشاركة في بناء شبكات الجيل الخامس بالبلاد "قرار مخيب للآمال".

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وأضافت في بيان أن هذه الخطوة "تهدد بنقل بريطانيا إلى طريق رقمي بطيء وزيادة الفواتير وتعميق الفجوة الرقمية".

وقال المتحدث باسم "هواوي" في بريطانيا إدوارد بروستر: "إن هذا القرار المحبط يعد خبرا سيئا لأي فرد في المملكة المتحدة لديه هاتف جوال".

وحث بروستر الحكومة البريطانية على إعادة التفكير مرة أخرى، موضحا "نحن واثقون في أن القيود الأمريكية الجديدة لن تؤثر على القدرة على التأقلم أو أمن المنتجات التي نمد المملكة المتحدة بها".

وأعلنت الحكومة البريطانية في وقت سابق من اليوم أنها ستحظر شراء أجهزة شبكة الجيل الخامس من هواوي بعد 31 ديسمبر 2020، وستتم إزالة جميع أجهزة "هواوي" من شبكات الجيل الخامس بحلول 2027.

المصدر: وكالات