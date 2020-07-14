بريطانيا تستبعد "هواوي" من إنشاء شبكة 5G خوفا على أمنها القومي

أفادت الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، بأنها لن تستخدم أي معدات اتصال تملكها شركة "هواوي" الصينية لبناء شبكات 5G في البلاد بحلول سنة 2027.

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وقرر مجلس الأمن القومي البريطاني، برئاسة رئيس الوزراء، بوريس جونسون، حظر اقتناء معدات الشركة الصينية اعتبارا من نهاية هذه السنة، كما أمر بسحب جميع معدات "هواوي" بحلول 2027.

وكانت بريطانيا قد فرضت في يناير الماضي قيودا على استخدام معدات "هواوي" في شبكات 5G حتى لا تزيد نسبتها على 35%، بالإضافة إلى إبعادها عن العناصر الحساسة لشبكات الاتصال.

وبحسب "تيلغراف"، فإن المشرعين المحافظين مارسوا ضغطا على رئيس الوزراء بوريس جونسون من أجل الإسراع بالتخلي عن معدات "هواوي" والتخلص منها بحلول 2023.

يذكر أن بعض الدول الغربية، وخاصة الولايات المتحدة، فرضت قيودا على استخدام معدات وتقنيات "هواوي" في شبكات 5G للاتصال، معتبرة أن الشركة تمثل خطرا على أمنها القومي.

وحثت واشنطن حلفاءها الأوروبيين على التخلص من معدات "هواوي"، متهمة شركة تكنولوجيا الاتصالات هذه بأنها تسرب معلومات حساسة للسلطات الصينية، فيما رفضت "هواوي" تلك الاتهامات.

المصدر: "رويترز"