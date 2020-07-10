صحيفة: بريطانيا تسعى للتخلي عن "هواوي" بحلول 2025

أفادت صحيفة "تيلغراف" البريطانية بأن حكومة المملكة تتجه لتحديد عام 2025 كموعد أقصى للتخلي عن معدات شركة "هواوي" الصينية للاتصال في شبكات 5G بالبلاد.

وكانت بريطانيا قد فرضت في يناير الماضي قيودا على استخدام معدات "هواوي" في شبكات 5G حتى لا تزيد نسبتها على 35%، بالإضافة إلى إبعادها عن العناصر الحساسة لشبكات الاتصال.

وقالت شركتا Vodafone وBT للاتصال الخلوي في بريطانيا يوم الخميس، إن تعافي بريطانيا من أزمة فيروس كورونا قد يتضرر في حال طالبت الحكومة بالتخلص من "هواوي" فورا.

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وبحسب "تيلغراف"، فإن المشرعين المحافظين مارسوا ضغطا على رئيس الوزراء بوريس جونسون من أجل الإسراع بالتخلي عن معدات "هواوي" والتخلص منها بحلول 2023.

يذكر أن بعض الدول الغربية، وخاصة الولايات المتحدة فرضت قيودا على استخدام معدات وتقنيات "هواوي" في شبكات 5G للاتصال، معتبرة أن الشركة تمثل خطرا على أمنها القومي.

وحثت واشنطن حلفاءها الأوروبيين على التخلص من معدات "هواوي"، متهمة إياها بأنها تسرب معلومات حساسة للسلطات الصينية، فيما رفضت "هواوي" تلك الاتهامات.

المصدر: رويترز