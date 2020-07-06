إيطاليا.. تسجيل 8 وفيات و208 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الايطالية عن تسجيل 8 وفيات بفيروس كورونا، و208 إصابات جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وبلغ إجمالي المصابين بفيروس كورونا في إيطاليا 241 ألفا و819 شخصا حتى مساء يوم الاثنين، وعدد الضحايا 34869 شخصا.

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أما الحالات النشطة فتبلغ حاليا 14709، بينما وصل العدد الكلي للمتعافين إلى 192 ألفا و241 شخصا، بعد أن تماثل 208 مصابين للشفاء منذ الأحد وحتى الاثنين.

ويبلغ عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في المستشفيات حاليا 946 مريضا، بينهم 72 بغرف العناية المركزة.

المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية