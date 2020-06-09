ترامب يعود لتنظيم التجمعات الانتخابية بعد توقف 3 أشهر بسبب كورونا

أعلنت حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للانتخابات الرئاسية 2020، أنه يعتزم استئناف تنظيم تجمعاته الانتخابية في غضون الأسبوعين المقبلين.

وكان آخر تجمع انتخابي لترامب في الثاني مارس الماضي في مدينة شارلوت بولاية نورث كارولينا.

ويأتي هذا بعد ساعات من استطلاع للرأي أجرته "رويترز/ إبسوس" كشف تراجع شعبية ترامب وبيّن أن الجمهوريين أصبحوا أكثر تشاؤما بشأن المسار الذي تسلكه البلاد من أي وقت مضى.

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وكان ترامب قد قال قبل يومين إن "المضايقات" التي تعرض لها طوال 3 سنوات، جعلته يخسر نقاطا في استطلاعات الرأي الخاصة بالانتخابات الرئاسية المقبلة.

المصدر: RT