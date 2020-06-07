ترامب يكشف سبب تراجعه في استطلاعات الانتخابات الرئاسية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن "المضايقات" التي تعرض لها طوال 3 سنوات، جعلته يخسر نقاطا في استطلاعات الرأي الخاصة بالانتخابات الرئاسية المقبلة.

وكتب ترامب في تغريدة: "لو أنني لم أتعرض لمضايقات طوال 3 سنوات من قبل التحقيقات المزيفة وغير القانونية، روسيا، روسيا، وروسيا، ثم خدعة إجراءات عزلي، لكنت متفوقا الآن بـ25 نقطة على جو بايدن النعسان والديمقراطيين عديمي الفائدة. هذا ليس منصفا، لكن لا يمكن تغيير الوقائع".

If I wasn’t constantly harassed for three years by fake and illegal investigations, Russia, Russia, Russia, and the Impeachment Hoax, I’d be up by 25 points on Sleepy Joe and the Do Nothing Democrats. Very unfair, but it is what it is!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 7, 2020

وأظهر استطلاع أعدته شبكة "سي إن إن" الأمريكية، تفوق جو بايدن نائب الرئيس السابق، على الرئيس الحالي دونالد ترامب في نسبة التأييد 2020.

وأشارت أرقام الاستطلاع إلى حصول بايدن على 51 بالمئة من أصوات الناخبين المسجلين على مستوى الولايات المتحدة، مقابل 41 بالمئة لترامب"، ما يمثل تحولا كبيرا في حجم الدعم لبايدن الذي كان يحظى بـ48 بالمئة، مقابل 43 بالمئة لترامب في استقصاء شهر أبريل الماضي.

المصدر: RT + وكالات