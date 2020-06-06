استطلاع: بايدن يتفوق على ترامب في سباق الرئاسة

أظهر استطلاع أعدته شبكة "سي إن إن" الأمريكية، تفوق جو بايدن نائب الرئيس السابق، على الرئيس الحالي دونالد ترامب في سباق الانتخابات الرئاسية 2020.

وتشير أرقام الاستطلاع إلى "حصوله على 51 بالمئة من أصوات الناخبين المسجلين على مستوى الولايات المتحدة، مقابل 41 بالمئة لترامب"، ما يمثل تحولا كبيرا في حجم الدعم لبايدن الذي كان يحظى بـ48 بالمئة، مقابل 43 بالمئة لترامب في استقصاء شهر أبريل الماضي.

والجمعة، أعلن بايدن فوزه بترشيح الحزب الديمقراطي له للانتخابات الرئاسية الأمريكية، المزمع إجراؤها في 3 نوفمبر المقبل.

وتجاوز بايدن عتبة الـ1991 مندوبا التي تتيح له ضمان تسميته عن حزبه، في وقت يتواصل فرز أصوات عدة انتخابات تمهيدية ديمقراطية نظمت الثلاثاء.

المصدر: وكالات