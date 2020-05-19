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البيت الأبيض يحث الأمريكيين على استشارة الأطباء قبل تناول عقار "كلوروكين"

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البيت الأبيض يحث الأمريكيين على استشارة الأطباء قبل تناول عقار
Reuters KL
المتحدثة باسم البيت الأبيض كيلي ماكينني
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دعت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كيلي ماكيناني، الأمريكيين لاستشارة الأطباء قبل تناول عقار "هيدروكسي كلوروكين" المضاد للملاريا، الذي قال ترامب إنه يتناوله للوقاية من فيروس كورونا.

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وفي حديثها مع شبكة "فوكس نيوز"، قالت ماكيناني إن "أي استخدام لهيدروكسي كلوروكين يجب أن يكون بعد استشارة طبيبك الخاص. يجب أن تكون بحوزتك وصفة طبية. هذه هي الطريقة التي يجب أن تسير وفقها الأمور".

وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه يتناول العقار المذكور للوقاية من فيروس كورونا، مؤكدا أنه لم يصب به، فيما اعتبر أن هذا الدواء له تأثير على العدوى.

وسبق أن أكد ترامب فعالية استخدام الدواء المضاد للملاريا "كلوروكين" أو "هيدروكسي كلوروكين" في علاج المصابين بعدوى "COVID-19"، إلا أن منظمة الصحة العالمية شددت على ضرورة إجراء اختبارات سريرية مسجلة للتأكد من صحة اعتماد هذا العقار للعلاج من كورونا.

المصدر: RT

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