رئيس وزراء إيطاليا يتعهد بفتح المتاجر والمطاعم قريبا

تعهد رئيس الوزراء إيطاليا جوزيبي كونتي، بإعادة فتح المتاجر والمطاعم في حال عدم ارتفاع منحنى وباء "كوفيد-19" خلال الاسبوعين الأولين للمرحلة الثانية لحالة الطوارئ التي تبدأ الاثنين.

وقال كونتي، خلال إحاطة أمام البرلمان اليوم الخميس، "إذا لم يرتفع منحنى العدوى في الأيام القليلة المقبلة، فسوف نخفف مجددا التدابير التقييدية بفتح آمن لتجارة التجزئة والمطاعم والخدمات الشخصية".

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وحذر كونتي قائلا "سيتعين علينا أن نكون مستعدين لاتخاذ إجراءات في الوقت المناسب، بما في ذلك تدابير تقييدية في حالة حدوث طفرة في العدوى.. تدابير تستهدف مناطق محددة".

كما أعلن رئيس الحكومة أنه سيتم في شهر مايو المقبل إجراء اختبارات مصلية للكشف عن الأجسام المضادة للفيروس على عينة تتكون 150 ألف شخص يختارهم المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء.

وسجلت السلطات الإيطالية اليوم، انخفاضا للحصيلة اليومية لوفيات وإصابات فيروس كورونا، حيث أكدت السلطات تسجيل 285 وفاة جديدة بفيروس كورونا اليوم مقابل 323 الأربعاء، كما تم تسجيل 1872 حالة إصابة جديدة خلال اليوم الأخير، بعد أن كانت حصيلة يوم أمس 2086 حالة.

وبلغ إجمالي عدد الوفيات بسبب كورونا في إيطاليا 27967 حالة، وهي ثاني أكبر حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة. كما وصل إجمالي المصابين بكورونا إلى 205 آلاف و463 شخصا، ما يشكل ثالث أكبر عدد بالعالم بعد الولايات المتحدة وإسبانيا.

وانخفض عدد المصابين في الوقت الحالي من 104 آلاف و657 شخصا أمس إلى 101 ألف و551 شخصا اليوم.

وتم فحص ما مجموعه 1.355 مليون شخص للكشف عن فيروس كورونا.

المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية