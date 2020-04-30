رئيس وزراء إيطاليا يحذر من التسرع في رفع القيود المفروضة لكبح تفشي كورونا

قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، إن بعض المناطق قد تتمكن من تخفيف قيود كبح انتشار كورونا بشكل أسرع من غيرها، محذرا السلطات المحلية من تقليص القيود على نحو متسرع وفردي.

وقال كونتي في كلمة أمام البرلمان اليوم الخميس، إنه سيكون مستعدا للعمل مع المناطق في المستقبل لتمكينها من تخفيف الإجراءات بسرعة أكبر إذا سجلت معدلات منخفضة جدا من انتقال العدوى.

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وأضاف "لن تكون هناك خطة تستند إلى مبادرات مفاجئة من سلطات محلية فردية، وإنما خطة تعتمد على النتائج العلمية".

وحذر من أن التسرع في إنهاء القيود قد يؤدي إلى تفاقم انتشار العدوى ويحدث قفزة في عدد حالات الإصابة.

وتابع قائلا "إن التحركات المستقلة من جانب المناطق ستعتبر غير قانونية".

ووعد كونتي أيضا بحملة لإجراء 150 ألف فحص للكشف عن الفيروس على عينات من الدم على أمل أن يعطي هذا صورة أوضح عن انتشار الفيروس ويساعد في اتخاذ القرار بشأن تخفيف القيود.

وسجلت إيطاليا 27682 حالة وفاة بفيروس كورونا، وهي أعلى حصيلة في أوروبا، وفرضت مجموعة من أكثر إجراءات العزل العام صرامة في العالم التي يبدو أنها ستدفع اقتصاد البلاد الهش إلى ركود شديد، لكن المناطق التي تديرها الأحزاب اليمينية، التي لا تشارك في الائتلاف الحكومي، عارضت بشدة خططا لتخفيف تدريجي للقيود على مستوى البلاد.

وأعلنت منطقة كالابريا السماح فورا بفتح الحانات والمطاعم ما دامت تضع طاولاتها في الهواء الطلق، وذلك قبل شهر من موعد تطبيق الجدول الذي اقترحته الحكومة.

المصدر: رويترز