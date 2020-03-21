إصابة أربعة وزراء في بوركينا فاسو بكورونا وارتفاع العدد إلى 64

قال متحدث باسم حكومة بوركينا فاسو اليوم السبت، إن 4 وزراء بالحكومة أصيبوا بفيروس كورونا، في حين ارتفع عدد المصابين في البلد الإفريقي من 40 إلى 64 في أكبر حصيلة بدول غرب إفريقيا.

وقال المتحدث إن المسؤولين المصابين هم وزراء الشؤون الخارجية، والداخلية والتعدين والتعليم.

وقال وزير الشؤون الخارجية ألفا باري في تغريدة في وقت متأخر الجمعة "الشائعة أصبحت واقعا.. جرى إخطاري للتو بأنني مصاب بكوفيد-19"K وذلك في إشارة إلى تقارير إعلامية أثارت تكهنات بشأن صحته.

وأكد وزراء التعدين والتعليم والداخلية إصاباتهم في منشورات على "فيسبوك".

وأبلغ السفير الإيطالي في بوركينا فاسو اندريا روموسو رويترز بأنه أصيب بالفيروس.

المصدر: رويترز