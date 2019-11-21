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رئيس الشرطة الإيطالية: عودة "المقاتلين الأجانب" من سوريا والعراق محتملة ولكنها ليست حتمية

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رئيس الشرطة الإيطالية: عودة
Reuters
رئيس الشرطة الايطالية فرانكو غابرييللي
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قال رئيس الشرطة الإيطالية فرانكو غابرييللي، إن عودة "المقاتلين الأجانب" إلى بلاده، محتملة ولكن ليست حتمية.

وشدد على أن احتمال عودة "المقاتلين الأجانب"، بعد دحر "داعش" وخسارته لمعظم الأراضي التي كان يسيطر عليها في سوريا والعراق، "يضيف المزيد من عناصر القلق".

وأضاف غابرييللي، ردا على سؤال بهذا الصدد على هامش ندوة عن " أسباب الإرهاب"، أنه "في الوقت الذي تفكك فيه تنظيم داعش، يبدو احتمال عودة المقاتلين الأجانب ليس مستبعدا".

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 وأكد غابرييللي، أنه في هذا العالم المفعم بالمخاطر، يبقى "الشيء الأكثر أهمية، هو الوعي والمعرفة لتحديد حجم المشكلات بما يتجاوز المخاوف والاستغلال. من المهم أن نفهم ليس فقط من هم الأعداء، ولكن في أي سياق يمكن أن ينضموا".

وأشار المسؤول الإيطالي، إلى أن بلاده لم تصب بعد بلسعات "التطرف الإسلامي"، ولكن يبقى احتمال حدوث مثل هذه الحالات مرتفعا للغاية.

المصدر: adnki.net

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