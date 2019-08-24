ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا-1" تغير وجهتها إلى ميناء مرسين التركي

غيرت ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا-1"، التي كانت تسمى في السابق "غريس-1"، وجهتها إلى ميناء مرسين التركي بدلا من ميناء كالاماتا اليوناني، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء.

إقرأ المزيد

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن طاقم الناقلة "داريا-1" المعروفة سابقا باسم "غريس-1" قام في وقت مبكر من صباح اليوم السبت بتغيير وجهتها على نظام تتبع السفن "AIS" وحول اتجاهها إلى تركيا.

وأشارت الوكالة إلى أن الطاقم يمكنه إدخال أي وجهة أخرى على نظام "AIS" في أي وقت يشاء، ما يجعل الوجهة الحالية غير نهائية.

وبحسب نظام "AIS" فإن الناقلة التركية توجد الآن جنوب صقلية في البحر الأبيض المتوسط.

وأفرجت سلطات جبل طارق عن الناقلة الإيرانية يوم الأحد الماضي، بعد أن رفضت طلبا أمريكيا بالاستمرار في احتجازها.

وكانت الناقلة قد تم احتجازها قبالة سواحل إقليم جبل طارق التابع لبريطانيا في الرابع من يوليو الماضي للاشتباه في قيامها بنقل نفط إيراني إلى سوريا، في انتهاك للعقوبات المفروضة على طهران من جانب الاتحاد الأوروبي.

وحذرت وزارة الخارجية الأمريكية في وقت سابق اليونان ودول حوض البحر المتوسط الأخرى من التعاون مع ناقلة النفط.

المصدر: وكالات