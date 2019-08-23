قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة ستفرض بكل حزم العقوبات على كل من سيساعد ناقلة النفط الإيرانية في البحر المتوسط التي أفرجت عنها مؤخرا سلطات جبل طارق.

إقرأ المزيد

وقال المسؤول يوم الخميس، "بعد أيام من تحذير الدول من السماح للسفينة بالرسو في موانئها تم إبلاغ قطاع الشحن بأننا سنفرض العقوبات الأمريكية بكل قوة".

وحذر المسؤول من أن الولايات المتحدة ستتحرك ضد أي أحد يساعد الناقلة الإيرانية بشكل مباشر أو غير مباشر.

وأضاف "يجب على كل الأطراف في قطاع الشحن التصرف بحرص للتأكد من عدم التعامل‭‭‭ ‬‬‬بشكل مباشر أو غير مباشر‭‭‭ ‬‬‬مع الأطراف الخاضعة للعقوبات أو الشحنة موضع العقوبات أو تسهيل الأمر لها".

وكان قد تم الإفراج عن الناقلة الإيرانية بعد احتجازها لنحو خمسة أسابيع قبالة جبل طارق للاشتباه في خرقها للعقوبات الأوروبية بنقلها شحنة من النفط الإيراني إلى سوريا.

وتظهر بيانات تعقب حركة السفن أن السفينة "أدريان داريا"، التي كانت تعرف في السابق باسم "غريس 1"، كانت متجهة صوب اليونان رغم أن رئيس وزراء اليونان قال إنها ليست متجهة إلى بلاده.

وفور الإفراج عن الناقلة أمرت محكمة اتحادية أمريكية بمصادرتها لأسباب مختلفة، لكن السلطات في جبل طارق رفضت ذلك.

المصدر: رويترز