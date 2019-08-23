 
مباشر

مسؤول أمريكي: سنعاقب كل من يساعد الناقلة الإيرانية بشكل مباشر أو غير مباشر

أخبار العالم العربي

مسؤول أمريكي: سنعاقب كل من يساعد الناقلة الإيرانية بشكل مباشر أو غير مباشر
Reuters Jon Nazca
ناقلة النفط الإيرانية "أدريان-داريا 1" (غريس-1) سابقا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/marx

قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة ستفرض بكل حزم العقوبات على كل من سيساعد ناقلة النفط الإيرانية في البحر المتوسط التي أفرجت عنها مؤخرا سلطات جبل طارق.

إقرأ المزيد
رئيس وزراء اليونان: ناقلة النفط الإيرانية لا تتجه إلى شواطئنا
رئيس وزراء اليونان: ناقلة النفط الإيرانية لا تتجه إلى شواطئنا

وقال المسؤول يوم الخميس، "بعد أيام من تحذير الدول من السماح للسفينة بالرسو في موانئها تم إبلاغ قطاع الشحن بأننا سنفرض العقوبات الأمريكية بكل قوة".

وحذر المسؤول من أن الولايات المتحدة ستتحرك ضد أي أحد يساعد الناقلة الإيرانية بشكل مباشر أو غير مباشر.

وأضاف "يجب على كل الأطراف في قطاع الشحن التصرف بحرص للتأكد من عدم التعامل‭‭‭ ‬‬‬بشكل مباشر أو غير مباشر‭‭‭ ‬‬‬مع الأطراف الخاضعة للعقوبات أو الشحنة موضع العقوبات أو تسهيل الأمر لها".

وكان قد تم الإفراج عن الناقلة الإيرانية بعد احتجازها لنحو خمسة أسابيع قبالة جبل طارق للاشتباه في خرقها للعقوبات الأوروبية بنقلها شحنة من النفط الإيراني إلى سوريا.

وتظهر بيانات تعقب حركة السفن أن السفينة "أدريان داريا"، التي كانت تعرف في السابق باسم "غريس 1"، كانت متجهة صوب اليونان رغم أن رئيس وزراء اليونان قال إنها ليست متجهة إلى بلاده.

وفور الإفراج عن الناقلة أمرت محكمة اتحادية أمريكية بمصادرتها لأسباب مختلفة، لكن السلطات في جبل طارق رفضت ذلك.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بسبب مهاجمة البدناء.. مواقع التواصل بمصر ترد على المذيعة ريهام سعيد