صحيفة: واشنطن بصدد تجديد إعفاء 5 برامج نووية إيرانية من العقوبات

كشفت صحيفة أمريكية عن نية واشنطن تجديد إعفاء 5 برامج نووية إيرانية من العقوبات، وهو ما يتيح لروسيا والصين ودول أوروبية مواصلة التعاون بالمجال النووي السلمي مع إيران.

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وقالت صحيفة "واشنطن بوست"، إن الرئيس دونالد ترامب انحاز خلال اجتماع في مكتب البيت الأبيض الأسبوع الماضي إلى وزير الخزانة ستيفن منوتشين الذي يدافع عن تجديد الإعفاءات أمام اعتراضات وزير الخارجية مايك بومبيو ومستشار الأمن القومي جون بولتون.

ونقلت الصحيفة عن 6 مصادر لم تسمها، "أن وزير الخزانة منوتشين، قال لترامب إنه إذا لم تصدر إعفاءات من العقوبات بحلول الأول من أغسطس كما يقتضي القانون، فستضطر الولايات المتحدة لفرض عقوبات على شركات روسية وصينية وأوروبية مشاركة في مشروعات داخل إيران، كانت قد أقيمت في إطار الاتفاق النووي المبرم عام 2015".

المصدر: رويترز