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مناورات عسكرية روسية تركية في البحر الأسود

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مناورات عسكرية روسية تركية في البحر الأسود
Sputnik Vitaliy Timkiv
فرقاطة "بورغازادا" التركية في ميناء نوفوروسييسك الروسي، 6 مارس 2019
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أعلن مدير قسم المعلومات في الأسطول الروسي بالبحر الأسود، أليكسي روليف، اليوم الجمعة، أن سفن هذا الأسطول أجرت مناورات عسكرية مشتركة مع سفن البحرية التركية في البحر الأسود.

وقال روليف: "قام طاقما السفينة الدورية "فاسيلي بيكوف" وكاسحة ألغام البحر "فالنتين بيكول" التابعتين لقاعدة نوفوروسيسك العسكرية لأسطول البحر الأسود بتدريبات مشتركة تركية-روسية تحت عنوان "باسيكس" ("PASSEX") مع طاقمي الفرقاطة "بوغازادا" وكاسحة الألغام "أكشاي" التركيتين".

وأشار روليف إلى أنه تم التدريب على كيفية التعاون بين السفن الروسية والتركية في مياه البحر الأسود ومرورها بمناطق ملغمة وعبر الأسلاك الشائكة.

ورست فرقاطة "بورغازادا" وكاسحة الألغام "أكشاي" التركيتان في ميناء نوفوروسيسك الروسي في الفترة ما بين 6 و8 من الشهر الجاري في إطار مناورات "الوطن الأزرق - 2019" ("Mavi Vatan 2019") التركية في البحر الأسود.

المصدر: سبوتنيك

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