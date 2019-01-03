حصان يوقف موكب الرئيس البرازيلي أثناء مراسم تنصيبه

أوقف حصان شارد لفترة وجيزة موكب الرئيس البرازيلي الجديد جايير بولسونارو خلال مسيرته في البرازيل أثناء مراسم تنصيبه أمس الثلاثاء.

وأثناء وقوف جايير بولسونارو وزوجته ميشيل داخل سيارة "رولز رويس" وترحيبهما بآلاف الجماهير خلال سير الموكب في الطريق المؤدي إلى الكونغرس.

وأدى جايير بولسونارو، أمس الثلاثاء، اليمين الدستورية رئيسا للبرازيل، وتولى زمام أكبر دولة في أمريكا اللاتينية من حيث أراضيها وعدد السكان. ووعد بولسونارو بإصلاح مختلف الجوانب من الحياة اليومية في بلاده ووضع حد لحكم العمل المعتاد.

المصدر: RT