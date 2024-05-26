تضرر منزل في هرتسيليا جراء الرشقة الصاروخية الأخيرة على تل أبيب

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، إن منزلا في هرتسليا تضرر نتيجة للرشقة الصاروخية التي استهدفت تل أبيب.

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وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له، إن 8 صواريخ على الأقل أطلقت باتجاه وسط إسرائيل، من مدينة رفح في أقصى جنوب قطاع غزة، حيث تقاتل قواته مسلحين فلسطينيين، فيما أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، قصف تل أبيب برشقة صاروخية كبيرة ردا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين.

المصدر: RT