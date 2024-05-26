 
مباشر

تضرر منزل في هرتسيليا جراء الرشقة الصاروخية الأخيرة على تل أبيب

فيديوهات

تحميل الفيديو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xm49

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، إن منزلا في هرتسليا تضرر نتيجة للرشقة الصاروخية التي استهدفت تل أبيب.

إقرأ المزيد
مراسلتنا: صافرات الإنذار تدوي في تل أبيب لأول مرة منذ بضعة أشهر (فيديو)
مراسلتنا: صافرات الإنذار تدوي في تل أبيب لأول مرة منذ بضعة أشهر (فيديو)

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له، إن 8 صواريخ على الأقل أطلقت باتجاه وسط إسرائيل، من مدينة رفح في أقصى جنوب قطاع غزة، حيث تقاتل قواته مسلحين فلسطينيين، فيما أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، قصف تل أبيب برشقة صاروخية كبيرة ردا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين.

المصدر: RT

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مراسم تشييع الرئيس الإيراني الراحل ورفاقه في مدينة تبريز