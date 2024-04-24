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الآلاف يخرجون إلى شوارع بيروت في مسيرة إحياء الذكرى 109 للإبادة الجماعية للأرمن

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نظمت الأحزاب الأرمنية الثلاثة، الطاشناق والهنشاك والرامغفار في لبنان، يوم الثلاثاء مسيرة المشاعل إحياء للذكرى 109 للإبادة الجماعية للأرمن.

وشارك الآلاف من الأرمن اللبنانيين في المسيرة التي انطلقت من بلدة برج حمود إلى البطريركية الأرمنية في أنطلياس.

وأظهرت اللقطات الفرق الكشفية وهي تحمل المشاعل وتقرع الطبول أثناء المسيرة، كما أظهرت لقطات أخرى النصب التذكاري لقتلى الإبادة الجماعية من الأرمن.

المصدر: رابتلي

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