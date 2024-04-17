شاهد بالفيديو.. العاهل الأردني يستقبل ملك البحرين في العقبة

استقبل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الأربعاء ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في مدينة العقبة الساحلية.

وذكر بيان للديوان الملكي الهاشمي أن الزعيمين بحثا التطورات الأخيرة التي تشهدها المنطقة، وضرورة قيام المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، بتنفيذ وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وذكر البيان أن آل خليفة وعبد الله الثاني بحثا أيضا القمة العربية المقبلة في البحرين والعلاقات الثنائية بين البلدين.

المصدر: أ.ب.