الآلاف يتجمعون حول أطول مائدة رمضانية في أحد شوارع القاهرة

تجمع آلاف المسلمين حول أطول مائدة رمضانية في حي المطرية بالقاهرة في حفل إفطار جماعي تقليدي يوم الاثنين، اليوم الخامس عشر من شهر رمضان رمضان المبارك.

وأظهرت اللقطات حشدا من الناس يتجمعون في شارع مزين بالأضواء والفوانيس ويجلسون حول طاولات طويلة ويستمتعون بوجباتهم خلال فترة الإفطار. ويحمل بعض الحاضرين الأعلام الفلسطينية ويمكن سماعهم وهم يهتفون دعما للشعب الفلسطيني وسط الصراع المستمر مع إسرائيل.

والإفطار الجماعي بالمطرية هو حدث تقليدي يتم الاحتفال به في اليوم الخامس عشر من شهر رمضان في حي المطرية منذ عشر سنوات. ووفقا لتقارير وسائل الإعلام المحلية، فإن "إفطار المطرية" هذا العام يعد أكبر حفل إفطار يشارك فيه حوالي 10000 شخص.

المصدر: رابتلي