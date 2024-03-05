مقطع مصور من الجو لتشققات أرضية غامضة في جنوب طرابلس أثارت هلع الليبيين

تاريخ النشر:05.03.2024 | 12:15 GMT |
آخر تحديث:05.03.2024 | 12:17 GMT | فيديوهات
أثارت ظاهرة غريبة جنوب العاصمة الليبية طرابلس حالة من الخوف والهلع بين الليبيين، وذلك بعد ظهور تشققات أرضية غامضة.
المصدر: RT
أعلنت شركة "أمبري" للأمن البحري اليوم الاثنين، اندلاع حريق على متن السفينة الإسرائيلية التي تم استهدافها جنوب شرقي عدن، بعد تعرضها لتفجيرين أحدهما عن بعد.
أوضح الرئيس السوري بشار الأسد سبب عدم اتخاذ الدول العربية خطوات لوقف إراقة الدماء والذبح في غزة.
تقترب حرب غزة من شهرها الخامس وتتواصل محنة سكانها ومعاناتهم مع توسيع إسرائيل دائرة حربها على القطاع وعرقلة الولايات المتحدة وحلفائها لمبادرات وقف إطلاق النار.
تذكر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف حوارا له مع الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما خلال الربيع العربي، حينما سأله بشأن مستقبل المنطقة.
أثار فيديو من لقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني مؤخرا ضجة وجدلا واسعين على وسائل التواصل الاجتماعي، وسط اتهامات لبايدن بمحاولة التحرش بضيفته.
ألقى الجيش الإسرائيلي مناشير لأهالي قطاع غزة مستشهدا بالقرآن والسنة، بعد أيام من مجزرة شارع الرشيد التي أدت لوقوع مئات القتلى والجرحى بين فلسطينيين اصطفوا للحصول على المساعدات.
كشفت السفارة المغربية بالرياض الأحد عدد السجينات المغربيات الفعلي داخل السجون السعودية، وذلك عقب انتشار أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي ضخمت العدد.
قال الرئيس السوري بشار الأسد إن المنظومة السياسية لدى الغرب هي منظومة بيع وشراء وليست منظومة مصالح مشتركة، والسياسة الغربية محكومة بمصالح مادية ضيقة لمجموعات الضغط.
دوت صافرات الإنذار مساء اليوم الاثنين، في عدد كبير من مستوطنات الجليل الغربي شمال إسرائيل بعد إطلاق رشقات صاروخية كثيفة من لبنان.
اعتدى رجل إسرائيلي جنسيا على أطفال في أحد الفنادق التي تم إجلاء الإسرائيليين إليها من مناطق الشمال بسبب المواجهة الدائرة مع "حزب الله" اللبناني.
أوضحت الفنانة المصرية داليا مصطفى في مقطع فيديو نشرته عبر "إنستغرام" السبب وراء ظهورها مؤخرا وهي ترتدي جهازا غريبا في ذراعيها معلنة إصابتها بمرض السكري من النوع الأول.
أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أنه في ظل زيادة الموارد الدولارية في الأيام الأخيرة، سواء من صفقة رأس الحكمة، أو غيرها تم الإفراج الفوري عن البضائع من الموانئ.
كشف رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، تفاصيل مشروع ازدواج قناة السويس، قائلا: درسنا الازدواج الكامل لقناة السويس.
أظهر مؤشر "كلفة المعيشة العالمي" الصادر عن موقع "نومبيو" أن مدينة دبي احتلت المركز الأول كأغلى مدينة عربية تليها أبو ظبي والدوحة، فيما كانت الإسكندرية أرخص مدينة عربية.
عقد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة الإجراءات التنفيذية المقترحة من قبل وزارة الطيران المدنى لطرح إدارة وتشغيل المطارات على شركات القطاع الخاص.
قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إن دعوة الإدارة الأمريكية للوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس لزيارة واشنطن، هي "رسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو".
روت والدة فتاة العريش تفاصيل مأسوية عن ابنتها نيرة التي انتحرت بطريقة مأسوية بعد نشر صور خاصة لها على مجموعة واتساب.
أصدر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قرارا بإضافة "20 شهيدا مدنيا إلى المستفيدين من صندوق تكريم الشهداء والضحايا والمصابين في العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم".
تذكر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف أمام ماراثون "المعرفة أولا" ضمن مهرجان الشباب العالمي في سوتشي حوارا له مع الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما خلال الربيع العربي..
توقع الخبير الاقتصادي المصري وليد جاب الله انخفاض سعر الدولار بالسوق السوداء بصورة أكبر خلال الأيام المقبلة.
دعت دول الخليج العربية إلى أن تشمل المفاوضات مع إيران كافة القضايا والشواغل الأمنية لتلك الدول، بما في ذلك الصواريخ الباليستية والكروز والطائرات المسيرة والملاحة والمنشآت النفطية.
أعلن "حزب الله" اللبناني مساء يوم الاثنين، استهدافه لتحرك لآليات الجيش الإسرائيلي في موقع البغدادي بالأسلحة المناسبة، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.
قررت النيابة العامة في مصر حبس المتهمين في واقعة وفاة طالبة كلية الطب البيطري بجامعة العريش، نيرة الزغبي.
تطرقت صحيفة "وول ستريت جورنال" إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حركة "حماس" وإسرائيل قبل بداية شهر رمضان، فيما كشف مصدر في الحركة عن موعد مرجح لذلك.
عادت قضية اتهام مدير فريق ريد بول البريطاني كريستيان هورنر بالإساءة الجنسية إلى إحدى الموظفات في الفريق الى الواجهة مجددا، بعد قرابة 24 ساعة على إغلاقها.
وصف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مقاطعة كولومبيا (العاصمة واشنطن) بأنها مستنقع وذلك بعد خسارته فيها أمام منافسته نيكي هايلي، ووعد بتحقيق انتصارات كبيرة في 5 مارس.
تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف لاختراق دفاعاته، ويتقدم على مختلف المحاور ملحقا بالعدو خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.
أشاد رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور بصفقة مشروع رأس الحكمة التي أبرمتها الحكومة المصرية مع الإمارات.
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيون) اليوم الاثنين، استهداف سفينة إسرائيلية في بحر العرب، بعد ساعات من استهداف سفن حربية أمريكية في البحر الأحمر.
ينصح دائما بتناول وجبة العشاء قبل 3ـ4 ساعات من الذهاب إلى النوم، لأن جميع العمليات الجارية في الجسم تصبح بطيئة في فترة الليل، بما فيها عملية التمثيل الغذائي.
قضت محكمة مصرية بإعدام مرشد الإخوان المسلمين السابق محمد بديع، ومحمود عزت القائم بأعمال المرشد عما نسب إليهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث المنصة".
انتقد لاري جونسون، المحلل السابق في وكالة المخابرات الأمريكية CIA، تعامل الرئيس الأمريكي جو بايدن مع الوضع الكارثي في قطاع غزة.
نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد لمقاتلات "سو-34" تلقي قنابل "فاب-500" ثقيلة انقضّت على تحصينات إسمنتية وتحت أرضية لقوات كييف، ومخازنها العميقة للأسلحة الغربية.
تتواصل الحرب في غزة ليومها الـ150 مخلفة حتى الآن أكثر من 30 ألف قتيل، فيما تقترب حركة "حماس" وإسرائيل من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار قبل حلول شهر رمضان.
أعلن جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الإثنين ضبط كمية كبيرة من مخدر الكوكايين في ليبيا وذلك بالتعاون مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات السعودية.
كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن في مقابلة مع الصحافي إيفان أوسنوس، عن إحباطه من الحكومة الإسرائيلية بعدما أشاروا إلى قصف أمريكا لألمانيا وتسويتها بالأرض في الحرب العالمية الثانية.
ينعكس تطور أدوات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا على جميع جوانب حياتنا اليومية بما في ذلك عمليات النصب والاحتيال التي أصبح من الصعب اكتشافها عند شريحة واسعة من الناس.
الضباط الألمان لم يجروا محادثتهم الخطيرة على خطوط داخلية، وأحدهم كان في سنغافورة، فكيف سجل الروس المكالمة؟ حول ذلك، كتبت سفيتلانا ساموديلوفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس":
سخر الرئيس السوري بشار الأسد من العقوبات الأمريكية التي سيتم فرضها ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكدا أن "الغرب مضحك وغبي أحيانا".
أعلن "حزب الله" اللبناني يوم الاثنين، استهداف مواقع إسرائيلية عدة، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة فيها.
توقعت بحوث "إي إف جي – هيرميس" العالمية اتجاه البنك المركزي المصري إلى تعويم الجنيه، استغلالا لحصيلة صفقة رأس الحكمة البالغة 24 مليار دولار نقدا بالإضافة إلى 11 مليارا دولار أخرى.
أفادت تقارير بأن رجلا أرجنتينيا خضع "عن طريق الخطأ" لعملية قطع القناة الدافقة بدلا من استئصال المرارة لديه الأسبوع الماضي.
استهدفت القوات الإسرائيلية فجر اليوم الثلاثاء، مجموعة من المواطنين الفلسطينيين وصلوا إلى دوار الكويت وسط مدينة غزة للحصول على مساعدات إنسانية، ما أسفر عن إصابة العديد منهم.
أظهرت دراسة أن استهلاك مشروب غازي واحد فقط يوميا يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض الكلى القاتلة بمقدار الخمس.
رد على جلاديه الذين تفننوا في تعذيبه كي ينتزعوا منه الأسرار بصمت مطبق وابتسامة ساخرة، فشنقوه ثم أعلنوا أنه انتحر، فظل شبحه يلاحقهم إلى أن أجبرهم على الاعتراف.
أعلنت الخارجية الروسية استدعاء السفير الألماني لدى موسكو بعد كشف روسيا عن حديث سري بين ضباط ألمان كبار، بحثوا كيفية ضرب جسر القرم الروسي وبقاء برلين خارج الشبهة.
لم يستبعد وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس أن يفتح مكتب المدعي العام قضية بسبب اعتراض محادثة ضباط الجيش حول الهجوم على جسر القرم، بعد نهاية التدقيق الداخلي في الوزارة.
أعلن المفوض الأوروبي للسوق الداخلية تيري بريتون أن رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي أخطأ عندما قال إن أوروبا منحت بلاده ثلث القذائف الموعودة، مؤكدا أن على كييف شراء جزء منها.
اعترفت مديرة البرامج المالية لخدمات الأطفال والشباب في قاعدة فورت سام هيوستن بسان أنطونيو في تكساس باختلاس 108 مليارات دولار من الجيش الأمريكي، أنفقتها على شراء 31 منزلا و70 سيارة.
افتتحت شركة الحكير السعودية للتنمية والاستثمار والممثلة في شركة ماجيك لاند الحكير المرحلة الأولى من مشروع تنزا الترفيهي، على أرض مدينة "ماجيك لاند" بمدينة الإنتاج الإعلامي في مصر.
اعتبر نجم منتخب مصر السابق أحمد حسام ميدو، أن خطاب نادي ليفربول للاتحاد المصري كان صادما للجميع، بعد مطالبة النادي الإنجليزي بإعفاء نجمه محمد صلاح من معسكر "الفراعنة" المقبل.
كشف رئيس هيئة قناة السويس المصرية الفريق أسامة ربيع تفاصيل مشروع الازدواج الكامل للمجرى الملاحي للقناة.
أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الاثنين استهدافه قوات إسرائيلية بالصواريخ "أثناء محاولتها التسلل إلى الأراضي اللبنانية"، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.
تعرض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للإحراج خلال لقاء فريقه النصر السعودي ومضيفه العين الإماراتي يوم الاثنين في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا.
تحدثت الدكتورة مارينا ماكيشا خبيرة التغذية الروسية عن بعض المواد الغذائية التي تساعد على تعزيز منظومة المناعة والحالة الصحية بصورة عامة، وخاصة في الربيع.
تداول رواد مواقع التوصل الاجتماعي مقطع فيديو أظهر مواطنا جزائريا ألقى التحية على الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وأثنى على الدور الإيراني في الدفاع عن الإسلام والمسلمين.
توعد نعيم قاسم، نائب الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، إسرائيل، بأنها إذا أقدمت على أي "حماقة" (حرب على لبنان)، فستمنى بـ"هزيمة مدوية إضافية".
كشفت مراجعة جديدة لأوراق بحثية حول تغير المناخ العالمي، أعدها فريق دولي يضم أكثر من 200 باحث، أن البشرية تتجه نحو كارثة حقيقة ما لم تتخذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب.
تعامل قائد النصر السعودي، كريستيانو رونالدو بطريقة ذكية مع استفزاز الجماهير الإماراتية له قبيل انطلاق مباراة فريقه ضد مضيفه العين الإماراتي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.
علق الرئيس السوري بشار الأسد على العقوبات التي فرضها عليه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بشيء من السخرية قائلا إنها سببت له "اضطرابا عصبيا".
أعلن "حزب الله" اللبناني ليل الأحد الاثنين، استهدافه لقوتين إسرائيليتين حاولتا التسلل إلى الأراضي اللبنانية، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.
نقلت القناة 12 العبرية اليوم الأحد عن مصادر إسرائيلية قولها إن "الحكومة حصلت على رد حركة "حماس" ولن ترسل وفدها إلى القاهرة".
تقدمت عضو البرلمان عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي النائبة سميرة الجزار، بسؤال لرئيس الوزراء ووزير الاستثمار حول صفقة "رأس الحكمة".
أفاد تلفزيون "القاهرة الإخبارية" الرسمي المصري اليوم الاثنين، بأن هناك "تقدما ملحوظا" تم تسجيله خلال المحادثات الجارية بالعاصمة المصرية من أجل التوصل إلى وقف إطلاق نار في قطاع غزة.
أمر النائب العام المصري محمد شوقي إجراء التحقيقات في ما أثير على مواقع التواصل الإعلامي من نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس حول واقعة فتاة العريش.
كشف مساعد أول وزير التموين المصري إبراهيم عشماوي، ، اتجاه المواطن لشراء سبائك الفضة بعد ارتفاع أسعار الذهب، لأنها تعد من الملاذات الآمنة في الاستثمار.
أظهر مقطع فيديو مصور بواسطة طائرات مسيرة روسية من طراز "الغول"، لقطات لتدمير دبابة "أبرامز" الأمريكية بالقرب من محور أفدييفكا يوم أمس الأحد.
وصف العضو السابق في البرلمان الألماني فالديمار غيردت خطط الهجوم على جسر القرم التي تم الكشف عنها في روسيا مؤخرا، بأنها جنونية.
كشف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس بمصر عن تحول 1433 سفينة إلى طريق رأس الرجاء الصالح حتى الآن كمسار بديل لقناة السويس بسبب هجمات الحوثيين.
كشفت مجموعة من مشجعي فريق باريس سان جيرمان عن لافتة جديدة عبروا من خلالها عن إحباطهم من كيليان مبابي نجم الفريق، ورغبتهم في رحيل المهاجم عن النادي نهاية عقده.
قالت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن برلين ملزمة بتقديم أجوبة على الأسئلة التي طرحها التسريب الأخير لمحادثات ضباط الجيش الألماني.
يعتبر طائر حذاء النيل الأبيض أو "أبو مركوب" من أخطر الطيور التي تعيش في القارة الإفريقية بسبب شراسته وطبيعته العدائية.
يكرر الأطباء باستمرار أن نسبة السكر في النظام الغذائي يجب أن تكون محدودة. لذلك يحاول البعض استخدام بدائل السكر التي تبدو لهم أقل ضررا .
تواصل عملة "البيتكوين" صعودها وفي تعاملات اليوم الاثنين ارتفعت العملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم لتسجل أعلى مستوى منذ 15 نوفمبر 2021.
جدد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف التأكيد على أن أراضي ضفتي نهر دنيبر جزء لا يتجزأ من روسيا التاريخية، ومحاولات سلخها محكوم عليها بالفشل.
أكد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، إيهاب الكومي أن سلامة محمد صلاح، نجم منتخب "الفراعنة" ونادي ليفربول الإنجليزي، هي الأهم حالياً، موضحا أن الاتحاد يتفهم موقف ليفربول.
روى قائد مجموعة في القوات الروسية التي حررت مدينة أفدييفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية تفاصيل مثيرة عن الهجوم المفاجئ على قوات كييف وتنفيذ عملية تحرير المدينة بأقل الخسائر الممكنة.
دمر الجنود الروس لأول مرة في العملية العسكرية الخاصة راجمة صواريخ أمريكية الصنع من طراز M270 MLRS، التي تعتبر أخطر المنظومات الصاروخية في الجيش الأوكراني.
قال ضابط ألماني متقاعد رفيع المستوى إن نشر روسيا الحديث السري بين ضباط ألمان حول ضرب جسر القرم، "سيطيح ببعض الرؤوس".
وبخت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا السفيرة الأمريكية لدى موسكو لين تريسي بعد تصريحاتها حول "تطوير علاقات إنسانية مع شعب روسيا"، متناسية دعم واشطن الأنشطة التخريبية.
كشفت هيئة البث الإسرائيلية النقاب عن تسجيل صوتي لأسرى إسرائيليين قال الجيش إنه قتلهم بالخطأ في غزة في ديسمبر الماضي.
لم تظهر أميرة ويلز كيت ميدلتون علنا منذ عيد الميلاد في ديسمبر 2023 بعد خضوعها لعملية جراحية في البطن، مما أدى إلى ظهور بعض فرضيات المؤامرة المجنونة.
يتعرض الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان لاتهامات بالخيانة داخل "حديقة الأمراء".
أعاد فيلم وثائقي جديد إنتاج الأصوات الغامضة التي سمعت في قاع المحيط الأطلسي والتي أعطت أملا كاذبا بإمكانية بقاء طاقم الغواصة تيتان المنكوبة على قيد الحياة.
حققت نيكي هايلي أول فوز لها بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في مقاطعة كولومبيا (العاصمة واشنطن)، في أول انتصار لها على الرئيس السابق دونالد ترامب.
استنتج علماء جامعة ويسترن نيوإنجلاند الأمريكية، أن تناول العنب يطيل متوسط عمر الإنسان 4-5 سنوات.
قاد المهاجم المغربي سفيان رحيمي فريقه العين الإماراتي لتحقيق فوز مهم على ضيفه النصر السعودي بهدف دون رد يوم الاثنين في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم.
أظهر مقطع فيديو نشرته قناة "الإخبارية" السعودية، لحظة إعلان رئيس وزراء ألبانيا إيدي راما موعد إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول.
كتبت مجموعة من النساء الأمريكيات واليهوديات المناهضات للصهيونية رسالة موجهة إلى الحكومتين الإسرائيلية والأمريكية، طالبن فيها بوضع حد لاستخدام الاغتصاب والاعتداء الجنسي سلاحا.
أكد محافظ جنوب سيناء المصرية اللواء خالد فودة أن هناك أهمية كبيرة لمصر من أجل العمل على زيادة حصتها من السياحة الصحية العالمية.
يتهم المراسل الصحفي جيم غيراغتي رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، بأنه يتحدث كثيرا ولا يفعل شيئا. فما الوعود التي أطلقها جونسون ولم يف بها؟ واشنطن بويست
تجمع نحو 500 شخص في ضواحي كوالالمبور لإحياء ذكرى ضحايا طائرة الخطوط الجوية الماليزية "ام اتش 370" التي اختفت في ظروف غامضة في 8 مارس 2014، والمطالبة بتجديد أعمال البحث.
عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع عمر مروان وزير العدل لمتابعة آخر تطورات بناء مدينة للعدالة في العاصمة الإدارية الجديدة التي تقع على مساحة 51 فدانا.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على أكثر من 1415عسكريا أوكرانيا وإسقاط 81 مسيرة على مختلف المحاور خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
يخيفون الأوروبيين من عواقب انتصار روسيا، فبماذا يهددونهم؟ حول ذلك، نشرت "أوراسيا ديلي" المقال التالي:
أعلنت مجموعة من الضباط والمسؤولين الكبار في وحدة المعلومات بالجيش الإسرائيلي يوم الأحد، تقديم استقالات جماعية احتجاجا على سير الأمور العملياتية والشخصية.
أفادت وزارة الخارجية الروسية بأنه قد تم عقد اجتماع عمل بصيغة الدول الخمس النووية بالعاصمة السعودية الرياض، 29 فبراير الماضي.
توقع مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) ويليام بيرنز، أن تقترب حركة "حماس" وإسرائيل من التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
كشف مفتي العراق الشيخ مهدي الصميدعي اليوم الاثنين أنه التقى بقائد فيلق القدس قاسم سليماني 16 مرة، وأنهما كانا قد اتفقا على تشكيل جيش للمسلمين يتكون من السنة والشيعة على حد سواء.
أظهرت نتائج الانتخابات الإيرانية تقدم التيار المحافظ وحصوله على أغلبية المقاعد في البرلمان.
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