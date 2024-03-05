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مقطع مصور من الجو لتشققات أرضية غامضة في جنوب طرابلس أثارت هلع الليبيين

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أثارت ظاهرة غريبة جنوب العاصمة الليبية طرابلس حالة من الخوف والهلع بين الليبيين، وذلك بعد ظهور تشققات أرضية غامضة.

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المصدر: RT

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