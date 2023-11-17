سوريا.. العسكريون الروس ينظمون في السويداء فعالية تعريفية بالجامعات والمراكز التعليمية الروسية

نظم العسكريون الروس بالتعاون مع "البيت الروسي" في السويداء فعالية تعريفية بالجامعات والمراكز التعليمية والمنح الدراسية في روسيا.

وألقى العسكريون الروس أمام عدد من التلاميذ في مدرسة "باسل الأسد" في السويداء محاضرة تضمنت مقاطع فيديو تعريفية بأعرق المعاهد والجامعات والمراكز التعليمية وأهم الاختصاصات الدراسية فيها.

كما ألقت المحاضرة الضوء على ملامح الثقافة والتقاليد الروسية.