شاهد اللحظات الأولى لكارثة الزفاف في نينوى

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قيل إنه للحظات الأولى لكارثة الزفاف بمدينة نينوى شمال العراق، والتي راح ضحيتها أكثر من 100 قتيل.

ويظهر في الفيديو لحظة إشتعال سقف القاعة المشيدة من مادة الكوبون سريعة الاشتعال، بفعل إطلاق الألعاب النارية مما تسبب باشتعال الحريق.

اللحظات الأولى لكارثة الزفاف بمدينة نينوى شمال العراق، والتي راح ضحيتها أكثر من 100 قتيل.#العراق#حريق#زفافpic.twitter.com/CX6E71auzj — RTARABIC (@RTarabic) September 28, 2023

المصدر: RT