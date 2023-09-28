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شاهد اللحظات الأولى لكارثة الزفاف في نينوى

فيديوهات

شاهد اللحظات الأولى لكارثة الزفاف في نينوى
AP
أضرار القاعة التي أقيم فيها الزفاف
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قيل إنه للحظات الأولى لكارثة الزفاف بمدينة نينوى شمال العراق، والتي راح ضحيتها أكثر من 100 قتيل.

ويظهر في الفيديو لحظة إشتعال سقف القاعة المشيدة من مادة الكوبون سريعة الاشتعال، بفعل إطلاق الألعاب النارية مما تسبب باشتعال الحريق.

المصدر: RT

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