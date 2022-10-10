القذئف الصاروخية والمدفعية الروسية تدمر 16 دبابة ومركبة مدرعة أوكرانية

نشرت وزارة الدفاع الروسية، مقطع فيديو جديدا يظهر عملية العثور على رتل من المركبات المدرعة الأوكرانية والقضاء عليها باستخدام المدفعية.

وأفادت الوزارة بأن وحدات قوات الإنزال الروسية اكتشفت بمساعدة المسيرات رتلا من المركبات المدرعة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية وقصفتها بالمدفعية والصواريخ الموجهة المضادة للدبابات.

وأضافت أنه تم نتيجة القصف تدمير 6 دبابات وأكثر من 10 مركبات مدرعة أخرى.

المصدر: RT