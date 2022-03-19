رواد الفضاء الروس يصلون إلى محطة الفضاء الدولية في مهمة تستغرق 6 أشهر

وصل 3 رواد فضاء روس إلى محطة الفضاء الدولية لبدء مهمة تستغرق 6 أشهر.

ووفقا لوكالة روسكوسموس فإن ألوان بدلاتهم تشير إلى شعار جامعة موسكو الحكومية التقنية التي درسوا فيها جميع رواد الفضاء الثلاثة.

ووصل رواد الفضاء أوليج أرتيمييف ودينيس ماتفييف وسيرغي كورساكوف إلى محطة الفضاء الدولية على متن مركبة الفضاء سويوز إم إس -21 التي انطلقت من كازاخستان يوم الجمعة.

واستقبل رواد الفضاء الروس في المحطة من قبل 4 رواد فضاء أمريكيين ورائدين روسيين ورائد ألماني.

وسبق أن تداولت وسائل إعلام لقطات لرواد الفضاء الروس مع الإشارة إلى أن ألوان بدلاتهم الجديدة تشبه ألوان علم أوكرانيا، علما أن تصميم هذه البدلات تم قبل العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

المصدر: وكالات