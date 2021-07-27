امرأة تنقذ طفلا من موت محتم لحظة سقوطه من النافذة في نوفوكوزنيتسك الروسية

أظهر فيديو سجلته كاميرا المراقبة في مدينة نوفوكوزنيتسك الروسية الأسبوع الماضي، لحظة إنقاذ امرأة مسنة لطفل سقط من نافذة مفتوحة في أحد المباني السكنية في المدينة.

وجاء في تقرير الشرطة أن المرأة، بعد أن أنقذت الطفل ونقلته إلى والديه، غادرت المكان دون ترك أي بيانات عن نفسها. ولم تستطع الشرطة العثور المرأة للتعبير عن الشكر إلا بعد مرور نحو أسبوع من الحادث. يذكر أن الطفل لم يصب جراء الحادث.

المصدر: وزارة الداخلية الروسية