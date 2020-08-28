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شاهد.. لحظة اعتراض المقاتلات التركية لطائرات حربية يونانية من نوع "F-16"

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شاهد.. لحظة اعتراض المقاتلات التركية لطائرات حربية يونانية من نوع
RT / T.C. Millî Savunma Bakanlığı
مقاتلات تركية تعترض 6 طائرات حربية يونانية من نوع "F-16"
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قالت وزارة الدفاع التركية يوم الجمعة، إن مقاتلات تركية اعترضت 6 طائرات حربية يونانية من نوع "F-16".

وأضافت أن المقاتلات التركية أجبرت المقاتلات اليونانية على التراجع من المنطقة التي كانت تركيا قد أعلنتها ضمن إعلان "نافتيكس".

وأشارت الوزارة إلى أن الحادث وقع يوم الخميس 27 أغسطس.

وتصاعد التوتر بين تركيا واليونان منذ أن أرسلت أنقرة سفينة المسح "أوروتش رئيس" (Oruç Reis) إلى مياه متنازع عليها بين البلدين شرق المتوسط مؤخرا، في خطوة وصفتها أثينا بأنها غير قانونية.

المصدر: RT

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