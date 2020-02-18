شرطي ينقذ رجلا قفز فجأة في المياه المتجمدة

نشرت شرطة مدينة سان بطرسبورغ الروسية شريط فيديو يوثق عملية إنقاذ رجل قفز فجأة في المياه المتجمدة لقناة غريبويدوف وسط المدينة.

ووقع الحادث في 11 فبراير، حيث سجلت كاميرات المراقبة رجلا وهو يعبر طريقا ويذهب إلى منتصف الجسر، ثم يقفز فجأة من الجسر إلى قناة غريبويدوف.

ولجأ شهود عيان على الفور إلى عناصر الشرطة الذين تمكنوا من جذبه إلى الشاطئ. ولم يصب الرجل بأي جروح جراء الحادثة، كما من غير الواضح سبب قيامه بهذه الخطوة المتهورة.

المصدر: وكالات