14 إنجازا روسيا في مجال الدفاع لعام 2018 (صور+فيديو)

نفذ مجمع الصناعات الدفاعية الروسية كل البنود المقررة في إطار برنامج تسليح الجيش الروسي لعام 2018.

واستطاعت روسيا العام الجاري استعراض أحدث أسلحتها المصنوعة على أيدي مهندسيها العسكريين، والتي مكنتها من التقدم على الدول المنافسة لها في هذا المجال.

وأعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن نسبة تزود الجيش الروسي بالأسلحة الحديثة، بلغت العام الجاري 61.2%، ما يعد أمرا غير مسبوق في تاريخه وتاريخ الجيوش الأخرى كذلك. وتسلمت القوات المسلحة الروسية ما يزيد عن 1.5 ألف نموذج و80 ألف قطعة من الأسلحة والمعدات الحربية الحديثة.

Sputnik وزارة الدفاع الروسية

1- صاروخ "أفانغارد" الاستراتيجي الحامل لرأس قتالي فرط صوتي

ومن بين الأسلحة الهجومية الخارقة التي أنتجها مجمع الصناعات الدفاعية، منظومة "أفانغارد" الصاروخية الاستراتيجية الحاملة لرأس فرط صوتي، تفوق سرعتها سرعة الصوت 20 مرة. وفي 26 ديسمبر الجاري، اختبر الصاروخ حيث أطلق من منصة في القسم الأوروبي الروسي ليدمر بنجاح هدفا في شبه جزيرة كامتشاتكا في أقصى شرق روسيا، وقد تم التأكيد أن الصناعة الحربية الروسية بدأت الإنتاج الصناعي لتلك المنظومة الخارقة.

Sputnik وزارة الدفاع الروسية

2- صاروخ "سارمات" العابر للقارات والقادر على اجتياز أي درع صاروخية

ومن الأسلحة الخارقة التي كشف عنها مجمع الصناعات الحربية الروسية عام 2018، صاروخ "سارمات" الخارق العابر للقارات، الذي يبدأ اختباره الجوي قريبا، إذ سيطلق من قاعدة "بليسيتسك" الفضائية العسكرية ليدمر هدفا مفترضا في ميدان التدريب "كورا" في شبه جزيرة كامتشاتكا، بعد أن انتهت تجاربه الأرضية بنجاح.

ويزن هذا الصاروخ 100 طن، ويعمل بالوقود السائل، وينطلق من منصة تحت الأرض، ويتمتع بالقدرة على حمل رؤوس نووية حربية مدمرة، يمكن أن تزن حتى 10 أطنان، أي بقعة على كوكب الأرض. كما يسمح مخزون الطاقة للصاروخ بالتحليق عبر القطبين الشمالي والجنوبي.

Sputnik وزارة الدفاع الروسية

3- صاروخ "كينجال" الفرط صوتي

أمّا فيما يتعلق بصاروخ "كينجال" فرط الصوتي، الذي ذكره الرئيس الروسي في خطابه مؤخرا، فقد دخل خدمة القوات الجوية والفضائية الروسية، وتحمله مقاتلات "ميغ-31" السريعة، وتطلقه إلى مدى يصل إلى 3 آلاف كيلومتر. كما يفترض أن تتسلح به طائرات "تو-160" الاستراتيجية الروسية المطوّرة ومقاتلات الجيل الخامس، ما سيزيد بالتأكيد مدى إطلاق تلك الصواريخ.

4- منظومة "بيريسفيت" الليزرية

بدأ تزويد الجيش الروسي بمنظومة "بيريسفيت" الليزرية الواعدة عام 2017، ودخلت الخدمة الفعلية، في 1 ديسمبر 2018. وستستخدم المنظومة لتدمير الأهداف الجوية والبرية.

Sputnik وزارة الدفاع الروسية

5- غواصة "بوسيدون" النووية المسيرة

بدأ عام 2018 الاختبار تحت المائي لغواصة "بوسيدون" الروسية المسيرة الحاملة للحشوات النووية.

وتجري اختباراتها تحت الماء في منطقة محمية من وسائل الاستخبارات للعدو الافتراضي.

ونصب داخل جسم الغواصة المسيرة مفاعل نووي. وتستخدم إحدى الغواصات الذرية من تشكيلة البحرية الروسية كوسيلة لحمل الغواصة المسيرة إلى وجهات محددة.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد ذكر في رسالته الموجهة إلى الجمعية الفدرالية الروسي، في مارس الماضي، الغواصة النووية المسيرة التي أطلقت عليها فيما بعد تسمية "بوسيدون"، إلى جانب صاروخ "أفانغارد" المزود برأس قتالي فرط صوتي، وصاروخ "سارمات" الواعد العابر للقارات وصاروخ "كينجال" الفرط صوتي وصاروخ "بوريفيستنيك" المزود بمحرك نووي ومنظومة "بيريسفيت" الليزرية.

6- صاروخ "تسيركون" البحري

ما زالت البحرية الروسية تختبر صاروخها فرط الصوتي من طراز "تسيركون".

ومنذ عام 2015، أجريت 10 اختبارات ناجحة للصاروخ، حيث اختبر مؤخرا على أهداف بحرية تبعد عن منصة إطلاقه مئات الكيلومترات.

وبدأت اختبارات "تسيركون" منذ 4 أعوام باستخدام منصات ساحلية. ودمر الصاروخ كل الأهداف المحددة له بسرعة فرط صوتية تفوق 6 أضعاف سرعة الصوت.

ويخطط لبدء الاختبار الحكومي للصاروخ من منصات بحرية (السفن والغواصات).

ويبلغ مدى إطلاق صاروخ "تسيركون" المسمى بـ "قاتل حاملات الطائرات"، حسب بعض المصادر 400 كيلومتر. كما تبلغ سرعته 4-6 ماخ.

وتمتلك الفرقاطات الروسية من مشروعي "20380" و"22350" وغواصات "ياسن" من مشروع "885" منصات عمودية حديثة صالحة لإطلاق صاروخ "تسيركون" إلى جانب صاروخ "كاليبر" المجنح.

Sputnik

7- صاروخ "كاليبر"

يعد صاروخ "كاليبر" (3М14) الذي صمم عام 2012، وريث صاروخ "كلَب" المثيل لصاروخ "توماهوك" الأمريكي. وبلغ مدى إطلاقه 1500 كيلومتر في حال تزويده برأس عادي (بوزن 450 كلغ) و2600 كيلومتر في حال تزويده برأس نووي (بوزن 100-200 كلغ). ويعادل باع جناحه 3.3 م، وطوله 5.33 م. أما وزن الصاروخ لدى إطلاقه فيبلغ 1700 كيلوغرام.

ويمكن أن يستخدم "كاليبر" كصاروخ مجنح يمكنه أن يحلق على ارتفاع منخفض يصل إلى 30 مترا. وقد يستخدم كصاروخ باليستي يحلق على ارتفاع عال.

وتزود بهذا الصاروخ حاليا الفرقاطات الصغيرة التابعة لأسطول قزوين الروسي وبعض الغواصات.

ويمكن أن يصيب صاروخ "كاليبر" المجنح، حسب قائد القوات البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا اللواء البحري، جيمس فوغو، أي هدف في أوروبا في حال إطلاقه من أي بحر يحيط بالقسم الأوروبي الروسي.

8- مقاتلة "سو-57" للجيل الخامس

وقعت وزارة الدفاع الروسية العام الجاري اتفاقية شراء 12 مقاتلة من الجيل الخامس من طراز "سو-57".

وتتميز مقاتلة الجيل الخامس الروسية "سو-57" التي تطورها شركة "سوخوي" بالقدرة على تتبع ما يصل إلى 30 هدفا ديناميكيا في آن واحد.

والمقاتلة متعددة الأغراض، ومصممة باستخدام تكنولوجيا التخفي عن الرادارات المعادية، وتستخدم لتدمير جميع الأهداف الجوية في القتال البعيد والقريب، وهي قادرة أيضا على تدمير الأهداف على سطحي الأرض والبحر، والتغلب على أنظمة الدفاع الجوي، ومراقبة الأجواء لمسافات بعيدة عن موقعها، لتدمير أنظمة التحكم في أنشطة الطيران المعادي.

وستزود مقاتلة "سو-57" قريبا بصاروخ فرط صوتي، يتمتع بمواصفات تشبه تلك التي تميز صاروخ "كينجال".

Sputnik Alixey kudenko

9- قاذفة "تو-160 إم 2 إم" الاستراتيجية المطورة

بدأ مصنع قازان للطائرات العام الجاري بإنتاج الجيل الجديد من قاذفات "تو-160" الاستراتيجية.

ويجري العمل في المصنع الآن على إنتاج أول نماذج طائرات مطورة، وبعد نجاح الاختبارات الأولى لها، سيتخذ قرار ببدء إنتاجها صناعيا بأعداد كبيرة.

وسيحمل الجيل القادم من هذه القاذفات اسم "تو-160 إم 2 إم"، حيث ستكون أكثر فاعلية من النسخ الحالية بمعدل 60%، وستزود بمنظومات رادارية حديثة وأجهزة توجيه عالية الدقة، والأهم من ذلك أنها ستطلى بمواد خاصة تجعلها طائرة شبح غير مرئية من قبل رادارات العدو.

ويمكن لقاذفات "تو-160" الحالية التحليق لمسافات تزيد عن 8000 كلم، ونقل 40 طنا من الذخائر المتنوعة مثل الصواريخ المجنحة "Х 101" و"Х 555"، وتحمل أنواعا مختلفة من القنابل الموجهة والعنقودية والصواريخ المزودة برؤوس نووية.

Sputnik Ilya Pitalev

10- منظومة "إس-400 تريؤومف"

ذاع صيت المنظومة وباتت مشهورة في العالم بأسره بعد أن استخدمت بفاعلية فائقة في سوريا، وبعد أن اشترتها كل من الصين والهند وتركيا.

وتعد "إس-400 تريؤومف" منظومة صاروخية بعيدة المدى مخصصة لحماية أهم المنشآت الحكومية والعسكرية والاقتصادية. دخلت الخدمة في القوات المسلحة الروسية عام 2007. وبمقدور المنظومة التصدي لجميع وسائل الاعتداء الجوية الفضائية، سواء المستخدمة حاليا أو تلك قيد التطوير، على مسافة تتراوح بين 60 و400 كلم. وبإمكان منظومة واحدة استهداف 36 هدفا في آن واحد بتوجيه 72 صاروخا إليها.

Sputnik

11- منظومة "تور-إم 2" المطورة للدفاع الجوي

وقع مصنع "كوبول" من مدينة إيجيفسك الروسية نهاية العام الجاري، اتفاقية مع وزارة الدفاع الروسية لتوريد منظومات "تور" المطورة للصواريخ المضادة للجو.

وتشمل الاتفاقية نماذج جديدة من منظومة "تور" السوفيتية القديمة التي تم تحديثها أخذا بالحسبان خبرة العمليات الحربية في سوريا، وستستخدم نسخا من المنظومة في منطقة القطب الشمالي.

وتولى مصنع "كوبول" الروسي، بصفته شركة متخصصة في إنتاج أنظمة الدفاع الجوي تنفيذ طلبية برنامج تسليح الجيش الروسي. وكان قد سلم قبل الموعد المعين له فوجا من منظومات "تور-إم 2 " المطورة، و12 نسخة مطورة من المنظومة، ستستخدم في منطقة القطب الشمالي.

يذكر أن "تور-إم 2" هي منظومة حديثة قصيرة المدى للصواريخ المضادة للجو تستخدم في القوات البرية. وتنحصر مهمتها الرئيسة في حماية وحدات القوات البرية خلال تنقلها من منطقة إلى أخرى.

وبمقدور المنظومة اكتشاف أي هدف جوي على مدى 30 كيلومترا وإطلاق النيران عليه بعد مرور 5 أو 10 دقائق. وليس من الضروري أن تتوقف العربة المجنزرة لإطلاق الصواريخ، إذ يمكنها أن تطلقها من الحركة مباشرة.

وقال صناع الصواريخ الروسية إن المنظومة بوسعها تدمير الأهداف الجوية المعادية وهي تسير بسرعة 45 كيلومترا في الساعة.

RIA NOVOSTI

12- منظومة "بوك-إم 3".

دخلت منظومة "بوك-إم 3" الحديثة للصواريخ المضادة للجو متوسطة المدى حوزة الجيش الروسي، حيث تحل محل سابقتها منظومة "بوك-إم 2".

ومن الجدير بالذكر أن انطلاق عملية تصميم منظومة "بوك-إم 3" تعود إلى العام 1988، لكن إنتاجها الصناعي على دفعات لم يبدأ إلا بعد مرور 5 أعوام.

فيما يتعلق بمواصفات المنظومة، فإنها لا تزال مجهولة حتى الآن، إلا أن الخبراء يفترضون أن يتراوح مدى إطلاق صواريخها بين 2.5 كيلومتر و70 كيلومترا، ويبلغ ارتفاع تدمير الأهداف 35 كيلومترا. أما العربة القتالية ذاتية الحركة فيفترض أن تحمل 6 صواريخ.

13- عربة دعم الدبابات "ترميناتور"

دخلت عربة "ترميناتور" عام 2018 الخدمة في الجيش الروسي الذي اشترى 10 عربات من هذا النوع، بعد استخدامها الناجح في سوريا.

ومن ميزات عربة دعم الدبابات "ترميناتور" قدرتها على تدمير كل ما يتحرك في ميدان المعركة، من مدرعات مجنزرة وغير مجنزرة، إضافة إلى القوى البشرية، وذلك بواسطة أسلحة يتم التحكم بها عن بعد. ويستخدم أحد مدفعيها ذخائر خارقة للدروع، فيما يرمي الآخر ذخائر شديدة الانفجار والتشظي، بسرعة 11 طلقة في الثانية.

وتعد عربة "ترميناتور" آلية عسكرية فريدة من نوعها، فهي مزودة ببنادق آلية وصواريخ موجهة أسرع من الصوت، وقاذفات قنابل يدوية ومدفع رشاش متحد المحور.

ودخلت عربة "ترميناتور" العام الجاري الخدمة في الجيش الروسي الذي اشترى 10 عربات من هذا النوع.

Sputnik Sergei Piatakov

14- صاروخ "يارس" الاستراتيجي

دخل عام 2018 أول فوج من صواريخ "يارس" العابرة للقارات الخدمة في قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية، ما يعد من أهم إنجازات الصناعات الحربية الروسية عام 2018.

ويعد "يارس" صاروخا عابرا للقارات يعمل بالوقود الصلب.

ويبلغ مدى تحليق صاروخ "يارس" 12 ألف كيلومتر، أما الانحراف عن الهدف فلا يزيد عن 150 مترا. وبمقدوره أن يحمل 500 كيلوغرام من الحشوة النووية.

المصدر: تاس