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خبير يكشف مهمة الغواصات الصامتة في كامتشاتكا

العلوم والتكنولوجيا

خبير يكشف مهمة الغواصات الصامتة في كامتشاتكا
Sputnik Vadim Savitsky
غواصة من مشروع 636.3
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أعلن مصدر في وزارة الدفاع الروسية أنه سيتم تعزيز أنظمة الدفاع عن كامتشاتكا بالغواصات الصامتة- غواصات الديزل من مشروع 636.3.

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ووفقا للخبير العسكري دميتري بولتينكوف، وصلت أول غواصة من هذا النوع بالفعل إلى فيليوتشينسك وتجري تدريبات من أجل التمركز في شبه الجزيرة مستقبلا.

ويقول إن المهمة الأساسية للغواصات متعددة الاستخدامات ستكون "ضمان نشر حاملات الصواريخ البحرية الاستراتيجية وإبحارها، ومنع الأمريكيين من اعتراض طرادتنا الاستراتيجية".

ويقول موضحا: "كان لواء الغواصات في السابق موجودا في كامتشاتكا، ولكن في بداية العقد الماضي تم حله، ونقلت الغواصات إلى بريموريه. ويبدو أنهم يريدون الآن العودة إلى هذه المنطقة مرة أخرى، ليتدرب البحارة على مسرح جديد للعمليات الحربية".

ويضيف: "خصائص غواصات المشروع 636.3 مناسبة تماما لهذه المهمة. فهي تتميز بخصائص قيادة جيدة ومزودة بمجموعة متنوعة من الأسلحة".

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"

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