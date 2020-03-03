انطلاق اختبار غواصة ديزل جديدة للبحرية الروسية

شهد مصنع السفن "أدميرالتيسكي فيرفي" في بطرسبورغ يوم 2 فبراير اختبارات أولية لغواصة الديزل الكهربائية "فولخوف" من مشروع "636.3" المطور.

وقال ناطق باسم المصنع إن الاختبار سيستغرق 3 أشهر، ليتأكد خبراء المصنع من جاهزية منظومات الملاحة والاتصال وأسلحة الغواصة وغيرها من الأجهزة والمعدات البحرية، ثم ستخضع الغواصة للاختبارين البحري والحكومي.

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يذكر أن "فولخوف" هي غواصة ثانية من مشروع "636.3" المطور. وبدأ بناؤها عام 2017. وأنزلت الغواصة في البحر في ديسمبر الماضي لتسلم بعد انتهاء كل الاختبارات لأسطول المحيط الهادئ الروسي.

أما الغواصة الأولى من هذا الشروع "بيتروبافلوفسك – كامتشاتسكي" فقد سلمت للبحرية الروسية. وهناك غواصتان من المشروع نفسه من طراز "أوفا" و"ماغادان" لا تزالان قيد البناء ويتوقع أن تكونا جاهزتين بحلول عام 2022.

جدير بالذكر أن غواصات الديزل الكهربائية من مشروع "636.3" تعتبر غواصات الجيل الثالث الذي يتميز بالتخفي الفائق عن الرادارات المائية الصوتية وتعد من أكثر الغواصات تخفيا في العالم.

وبمقدورها مكافحة السفن الحربية والغواصات. كما يمكن أن توجه ضربات إلى الأهداف البرية باستخدام صواريخ "كاليبر – بي إل" المجنحة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا