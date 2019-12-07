أسطول المحيط الهادئ الروسي يتسلم غواصة صاروخية متطورة

أعلن قائد قوات أسطول المحيط الهادئ التابعة للجيش الروسي، سيرغي أفاكيانس أن قوات أسطوله ستتسلم غواصة صاروخية متطورة العام القادم.

وقال المسؤول إن غواصة "بتروبافلفسك كامتشاتسكي" التي تنتمي إلى سلسلة غواصات "فارشافيانكا"، والمطورة في إطار المشروع 636.3 قد كشف عنها في حفل تدشين مطلع نوفمبر 2019.

وأضاف "من المخطط أن يتسلم أسطول المحيط الهادئ الروسي 6 غواصات صاروخية تعمل بالديزل صممت في إطار المشروع 636.3، أول غواصة سنستلمها ستكون بتروبافلفسك كامتشاتسكي، وستليها غواصة فولخوف، وبعدها 4 أخرى".

وتنتمي الغواصات المطورة في إطار المشروع 636.3 التابع لوزارة الدفاع الروسية إلى أسرة الغواصات من الجيل الثالث، ولديها القدرة على الغوص لأعماق تصل إلى 300 متر، والتحرك تحت الماء بسرعة تصل إلى 20 عقدة بحرية، وحمل طاقم مؤلف من 52 شخصا.

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وتكمن خطورة هذه الغواصات بأنها تصدر معدلات قليلة جدا من الضجيج مقارنة بغواصات الديزل الأخرى، ومغطاة بمواد خاصة تصعب من عملية رصدها من قبل العدو، ما جعل البعض يطلق عليها اسم "غواصات الثقب الأسود".

وتتسلح هذه الغواصات بصواريخ كاليبر المجنحة بعيدة المدى، ولديها 6 منصات لإطلاق طوربيدات من عيار 533 ملم، إضافة إلى الألغام.

المصدر: تاس