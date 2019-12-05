روسيا تختبر أحدث عرباتها المدرعة

أعلنت شركة "الصناعة العسكرية" الروسية Military-Industrial Company أن عربات "أتليت" المصفحة الجديدة التي تنتجها ستدخل مرحلة الاختبارات الحكومية ربيع العام القادم.

وقال بيان صادر عن الشركة "إن الاختبارات الأولية لعربات "أتليت" ستنتهي قريبا، وربيع العام المقبل ستدخل هذه العربات مرحلة الاختبارات الحكومية، إحدى هذه العربات مفككة حاليا ومن المرجح أن تخضع لاختبارات من قبل الخبراء الحكوميين، ولدينا عربة أخرى يتم اختبار قدراتها على تحمل الأعيرة النارية والانفجارات".

وكان المدير العام لشركة "الصناعة العسكرية" الروسية، ألكسندر كراسوفيتسكي، قد صرح في أغسطس الفائت بأن عربات "أتليت" ستخضع لاختبارات أولية في عدد من ميادين الاختبار والتي يتبع بعضها لوزارة الدفاع الروسية، وفي مركز منطقة دميتروفسكي الروسي الخاص باختبار السيارات في ضواحي موسكو.

ومن المفترض أن يشارك في هذه الاختبارات نموذجان من هذه العربات، نموذج "ASN"، ونموذج AMN-2 متعدد المهام.

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وطورت شركة "الصناعة العسكرية" الروسية عربات "أتليت" بناء على طلب من وزارة الدفاع في البلاد، وتم عرض هذه العربات للعلن لأول مرة في "منتدى الجيش-2019" الذي عقد في يونيو الفائت.

وصممت هذه الآليات لتكون عربات نقل رباعي مصفحة مخصصة لنقل أفراد الجيش والحمولات والمعدات العسكرية، وصفحت وفق معايير المستوى الثاني للعربات العسكرية.

ويمكن لهذه العربات نقل 1600 كلغ من الحمولة، كما تعتبر مقاومتها للألغام أكبر بـ 3 مرات من مقاومة عربات "تيغر" العسكرية الروسية الشهيرة، أما محركاتها فهي من نوع YaMZ-5347-24، بعزم يصل إلى 240 حصانا.

المصدر: تاس