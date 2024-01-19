مواصفات صواريخ SCALP التي ينوي ماكرون إرسال دفعة جديدة منها لأوكرانيا

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الغرب لا يمكن أن يسمح لروسيا بالانتصار في النزاع الأوكراني، لذلك فإن فرنسا ستسلم أوكرانيا دفعة جديدة من صواريخ SCALP الفائقة الدقة.

وأفادت وسائل الإعلام الفرنسية على إثر إعلان ماكرون نقلا عن مصدر عسكري بأن صواريخ SCALP قد وصلت إلى أوكرانيا.

يذكر أن SCALP-EG هو تصميم مشترك بريطاني فرنسي، بدأ عام 1994، وإنه معروف باسم Storm Shadow الإنجليزي. ويزن الصاروخ 450 كلغ ويحمل شحنتين، تنفجر الأولى قبل أن يخترق الصاروخ الدروع أو الخرسانة أو طبقة سميكة من الأرض. أما الشحنة الثانية فيمكن أن تنفجر لاحقا، وتخصص لإصابة هدف مختبئ وراء حاجز محصن.

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ينتمي SCALP-EG إلى صنف الصواريخ "ارمي وانسى"، أي أنه لا يجب تتبع تحليقه إلى الهدف لأنه يوجّه إليه ذاتيا. ويركّب الصاروخ في الطائرة، وهو مزود بكاميرات عاملة بالأشعة تحت الحمراء ذات دقة عالية، وبمقدورها التعرف على الهدف.

ويصل مدى عمل نسخة الصاروخ القابلة للتصدير رسميا 250 كلم/ساعة، وتبلغ سرعتها 1163 كلم/ساعة. مع ذلك فإن الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا هولاند كان قد أعلن في وقت سابق أن مدى عمل الصواريخ الفرنسية والبريطانية قد يبلغ 400 كيلومتر. ويزن الرأس القتالي للصاروخ 450 كلغ، وتبلغ كلفة صاروخ واحد من هذا نوع 850000 يورو.

يذكر أن المرفق الإنتاجي لشركة MBDA البريطانية الفرنسية المصنعة لصواريخ SCALP-EG يقع في فرنسا.

وقد استخدمت صواريخ SCALP-EG عام 2011 في ليبيا، وفي العراق عام 2015، وفي سوريا عام 2018.

وتوجد هذه الصواريخ في ترسانة كل من فرنسا وبريطانيا والسعودية وإيطاليا واليونان.

أما صواريخ Storm Shadow البريطانية فيستخدمها الجيش الأوكراني لتوجيه ضربات إلى الأراضي الروسية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا