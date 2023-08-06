المكسيك..العثور على بيضة نحام عمرها 8 آلاف عام

أعلن علماء المعهد الوطني المكسيكي للأنثروبولوجيا والتاريخ عن اكتشاف بيضة نحام (فلامينغو) متحجرة عمرها 8-12 ألف عام في موقع بناء مطار دولي في ولاية مكسيكو.



ويشير علماء المعهد إلى أن هذا الاكتشاف هو الأول من نوعه في الجزء القاري من أمريكا.

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وجاء في بيان المعهد "يعلن المعهد الوطني للأنثروبولوجيا والتاريخ (INAH) عن نتائج دراسة لبيضة نحام أحفورية، عمرها بين 8000 و12000 عام، اكتشفت في حالة ممتازة، أثناء بناء مطار فيليبي أنجيلس الدولي. ويبلغ طول البيضة الأحفورية 93.491 ملم وعرضها 55.791 ملم، وهي مستطيلة الشكل وذات نهايات مدببة ومن دون بقع". وقد عثر على البيضة على عمق 31 سم في طبقة طينية.

ويشير العلماء إلى أن "وجود طيور النحام الأحفورية في الحفريات القارية لأمريكا الشمالية أمر رائع، لأن الأنواع الحديثة من طيور النحام تنتشر في أمريكا الجنوبية ومنطقة البحر الكاريبي وشبه جزيرة يوكاتان، وفي ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة وفي الساحل الشمالي لخليج المكسيك".

ويشير علماء المعهد، إلى أن اكتشاف البيضة الأحفورية في بلدية سانتا لوسيا، يؤكد على أن طيور النحام كانت جزءا من البحيرات الطبيعية القديمة في وسط المكسيك، التي ربما حصلت فيها تغيرات عديدة بسبب التأثيرات البيئية الناجمة عن التجلد والنشاط البركاني.

المصدر: تاس