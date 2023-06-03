تايمز: سوناك وبايدن يناقشان انشاء هيئة عالمية تراقب الذكاء الاصطناعي على غرار الوكالة الدولية الذرية

يستعد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الأسبوع المقبل، لمناقشة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، وضع "حواجز وقائية" أمام استخدام الذكاء الاصطناعي.

ووفق ما ذكرته صحيفة "تايمز" البريطانية، سيناقش رئيس الوزراء سبل التعاون لخلق "حواجز وقائية" على طريق التكنولوجيا الجديدة.

وتجدر الإشارة إلى أن إحدى الأفكار قيد النظر، تتمثل في إنشاء هيئة عالمية في لندن لمراقبة الذكاء الاصطناعي، على غرار نموذج الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وفي وقت سابق، خلال اختبارات محاكاة في الولايات المتحدة، قررت طائرة مسيرة تابعة لسلاح الجو يسيطر عليها الذكاء الاصطناعي قتل مشغلها.

وبحسب وزارة الدفاع البريطانية، أجرى تحالف دفاعي ثلاثي الأطراف، شكلته أستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، اختبارات باستخدام الذكاء الاصطناعي.

المصدر: نوفوستي