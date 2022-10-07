مدفع هاون أوتوماتيكي روسي يشارك في العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا

يستخدم الجيش الروسي في العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا مدفع الهاون الأوتوماتيكي عيار 82 ملم من طراز "فاسيليوك" والذي يمكن أن يرمي برشقات.

واستخدم المصمم فيكتور فيليبوف طاقة الارتداد لإعادة تعمير المدفع الذي يتم تعميره من ماسورته. وبدأ الإنتاج الصناعي للمدفع عام 1970، واستخدم نموذج منه" 2 بي9" على نطاق واسع في أفغانستان حيث استعرض فاعليته الفائقة بفضل سرعة الرمي 300 طلقة في الدقيقة.

واستخدم في المدفع آنذاك مبدأ التبريد المائي، ثم قرر المصممون التخلي من التبريد بالماء والذي كان يعقّد صيانته والانتقال إلى نموذج "2 بي9 إم" المطور حيث انخفضت سرعة الرمي المفرطة إلى 120 طلقة في الدقيقة، كما تم توسيع حجم الماسورة.

ويمكن أن يعمر مدفع الهاون من الماسورة. ويمكن أن يرمي كذلك برشقات تحتوي كلها على 3 ألغام توضع في كاسيت واحد.

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ولدى "فاسيليوك" 3 أنظمة للرمي: أولها هو النظام اليدوي حيث يمكن أن يرمي بطلقات منفردة بعد تعمير المدفع من الماسورة، وثانيها هو النظام شبه الأوتوماتيكي حيث يرمي بطلقات منفردة من الكاسيت وثالثها النظام الأوتوماتيكي حيث يرمي برشقات من الكاسيت.

ويعد "فاسيليوك" مدفع هاون وحيدا في العالم يستطيع تحقيق الرمي المباشر باستخدام جهاز التصويب البانورامي.

وبلغ وزن المدفع 632 كلغ، الوقت اللازم لانتقاله من وضع المسير إلى وضع القتال 90 ثانية، عدد أفراد طاقمه 4 أفراد، سرعة الرمي 120 طلقة في الدقيقة، المدى الأقصى للرمي الباليستي 800 متر، المدى الأقصى للرمي المباشر 4270 مترا.

واشترت الصين بعد تفكك الاتحاد السوفيتي ترخيصا بإنتاج مدفع الهاون "فاسيليوك" وأطلقت على نسخة صينية للمدفع تسمية "طراز 99".

المصدر: روسيسكايا غازيتا