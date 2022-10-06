روسيا تستخدم في عمليتها العسكرية بأوكرانيا مدرعات محمولة جوا للمظليين

بدأ الجيش الروسي يستخدم في العملية العسكرية الخاصة باوكرانيا مدرعات " تايفون – في دي في" الحديثة المحمولة جوا.

وقد نشرت شبكة الإنترنت مقاطع فيديو أظهرت نقل أرتال من تلك المدرعات إلى الجبهة الأمامية.

وكشف عن أول نموذج لمدرعة " تايفون – في دي في" لأول مرة في منتدى "الجيش – 2017 " بضواحي موسكو، وانتهت اختبارات المدرعة في أغسطس الماضي، ثم أعلن أنها دخلت حوزة سلاح المظليين الروس.

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ومن مميزات "تايفون" الخاصة بالمظليين تزويدها بمدفع أوتوماتيكي سريع الرماية عيار 30 ملم وذخائره الخارقة الدروع والشديدة الانفجار بعدد 300 ذخيرة، وكذلك الرشاش عيار 7.62 ملم بعدد الذخائر 1000 طلقة.

وتم توزيع كل هذه الوسائل النارية داخل البرج غير المأهول المتحكم فيه عن بعد مع أجهزة التصويب والرؤية الليلية ومقياس المسافة الليزري.

وتسمح تلك الأسلحة والأجهزة بإطلاق النيران ليلا ونهارا على الأهداف البرية والجوية أثناء الحركة.

ويضمن محرك الديزل الذي قدرته 350 حصانا السرعة القصوى 100 كلم/ساعة والسير إلى مسافة ما لا يقل عن 800 كلم. وتجتاز المدرعة الموانع المائية بعمق 150 سنتيمترا.

وقد بلغ وزن المدرعة 15000 كلغ، وعدد أفراد طاقمها 4 أفراد.

المصدر: روسيسكايا غازيتا