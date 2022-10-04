البزة العسكرية الجديدة للجندي الروسي تحميه من الشظايا

أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية بأن الحاجة إلى تطوير البزة وأجهزة الحماية للجندي يُمليها ظهور مواد وتكنولوجيات جديدة ، فضلا عن تغيرات حدثت في تكتيك العمليات القتالية والحرب بشكل عام.

وأعادت الوكالة إلى الأذهان أن الجنود الروس يستخدمون الآن بزات "راتنيك" من الجيل الثاني ويجب أن تحل محلها بزات "سوتنيك"، بصفتها جيلا ثالثا من البزة العسكرية وأجهزة حماية الجندي. وقد خضع بعض مكوناته لاختبارات ميدانية.

ووضعت في أساس بزة "سوتنيك" الواعدة ألياف بولي إيثيلين من شأنها تخفيف وزن البزة والأجهزة المستخدمة من قبل الجندي الروسي ورفع مستوى حمايته.

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أما البزة العسكرية وأجهزة الحماية من الجيل الرابع فقد أطلقت عليها تسمية "ليجيونير"، وستحصل البزة على دروع مركّبة ممتصة للصدمات من شأنها إيقاف شظايا تطير بسرعة حتى 670 مترا في الثانية ومنع إصابة الجندي بكدمات وكسور في الأعضاء.

يذكر أن مؤسسة "روستيخ" الحكومية الروسية كانت قد أعلنت في وقت سابق أن فاعلية الخوذة التي تتضمنها بزة "راتنيك" للجندي الروسي تزيد عن فاعلية مثيلاتها في جيوش حلف الناتو. أما الناطق باسم مجمع الصناعات الدفاعية الروسية فأفاد في أكتوبر عام 2021 بأن مصنع "نوفوسيبيرسك" الروسي للأجهزة الدقيقة كشف عن نظارة الواقع المعزز التي تسلمها الجنود في الجيش الروسي.

المصدر: روسيسكايا غازيتا