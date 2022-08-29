روسيا تصمم بزة عسكرية لجندي المستقبل

سيتم عام 2023 الكشف عن مواصفات رئيسية لبزة جندي المستقبل في الجيش الروسي.

وأفادت وكالة "نوفوستي" الروسية بأن معهد "تسني توتش ماش" الروسي للبحوث العلمية قد بدأ العمل على تصميم بزة الجندي الروسي من جيل جديد وذلك بعد أن اتخذت وزارة الدفاع الروسية قرارا بهذا الشأن.

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فيما لم يكشف المعهد عن مكوّنات البزة الجديدة، وسيتضح الأمر بعد انتهاء البحوث العلمية في هذا المسار، أي عام 2023.

وأعأدت وكالة "نوفوستي" الروسية إلى الأذهان أن وحدات الجيش الروسي لا تزال تتسلم في الوقت الراهن بزة "راتنيك" للجيل الثاني. أما معهد "تسني توتش" ماش" فيستمر في تصميم بزة "سوتنيك" للجيل الثالث.

يذكر أن مؤسسة "روستيخ" الحكومية الروسية كانت قد أعلنت في وقت سابق أن فاعلية الخوذة التي تتضمنها بزة "راتنيك" للجندي الروسي تزيد عن فاعلية مثيلاتها في جيوش حلف الناتو. أما الناطق باسم مجمع الصناعات الدفاعية الروسية فأفاد في أكتوبر عام 2021 بأن مصنع "نوفوسيبيرسك" الروسي للأجهزة الدقيقة كشف عن نظارة الواقع المعزز التي تسلمها الجنود في الجيش الروسي.

المصدر: روسيسكايا غازيتا