مدرعات "أحمد" الحديثة تشارك في العملية العسكرية الروسية الخاصة

تسلمت كتائب المتطوعين التتارية الروسية " ألغا" و"تيمر" مدرعات "أحمد" روسية الصنع.

وقد تم الكشف عن أحد النماذج من تلك المدرعات المصنوعة في مدينة نابيريجني تشيلبي التتارية لأول مرة في أغسطس الماضي في منتدى "الجيش – 2022" الثامن العسكري التقني الدولي. وأفاد المنتدى آنذاك بأن تصميم المدرعة لم يستغرق فترة طويلة واستخدمت في المدرعة قطع غيار وأجهزة وطنية الصنع.

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يذكر أن مدرعة "أحمد" تتسع لـ10 أفراد مسلحين تماما. وتخصص المدرعة لتنفيذ مختلف المهام القتالية، لذلك تم تزويدها بالأسلحة. وتتحمل دروعها الإصابة بشظايا وألغام وكذلك رصاص الرشاشات الثقيلة. كما تم تزويد المدرعة بأجهزة تحميها من الألغام. وتزن المدرعة ثلاثية المحاور 16650 كلغ، طولها 8430 ملم، عرضها 2250 ملم، ارتفاعها 3100 ملم، خلوصها (المسافة بين سطح الطريق وقعر العربة) 390 ملم، قوة محركها 360 حصانا، سرعتها القصوى 90 كلم/ساعة.

وبمقدور المدرعة اجتياز موانع مائية بعمق 1.75 متر

المصدر: روسيسكايا غازيتا